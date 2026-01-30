Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Tarot Card Rashifal (31st january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Tarot Card Rashifal (31st january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 30 Jan, 2026 01:14 PM

tarot card rashifal

मेष- आज मेष राशि के जातकों में गजब का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

मेष- आज मेष राशि के जातकों में गजब का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन शाम के समय अनावश्यक खरीदारी से बचें। पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

वृष - वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा। काम का बोझ मानसिक थकान दे सकता है, इसलिए समय पर विश्राम करें। निवेश करने के लिए दिन बहुत अनुकूल नहीं है, जोखिम भरे सौदों से दूर रहें। जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होगी।

मिथुन- आज आपकी संवाद शैली और हाजिरजवाबी आपको कार्यस्थल पर चर्चा का केंद्र बनाएगी। पुराने अटके हुए काम आज गति पकड़ेंगे। यदि आप मार्केटिंग या लेखन के क्षेत्र में हैं, तो आज का दिन आपके लिए पुरस्कार स्वरूप हो सकता है। शाम का समय मित्रों के साथ व्यतीत होगा, जिससे मानसिक प्रसन्नता मिलेगी।

कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन घर-परिवार पर केंद्रित रहेगा। संपत्ति या भूमि से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी। कार्यक्षेत्र में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, विशेषकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे। माता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

और ये भी पढ़े

सिंह- सिंह राशि वाले आज स्वयं को नेतृत्व की भूमिका में पाएंगे। व्यापार में विस्तार की नई योजनाएं सफल होंगी। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हालांकि, अहंकार को अपने व्यवहार में न आने दें, वरना सहकर्मियों से अनबन हो सकती है।

कन्या- आज का दिन सोच-समझकर कदम बढ़ाने का है। फिजूलखर्ची आपके बजट को बिगाड़ सकती है। कन्या राशि के जातकों को अपनी सेहत, विशेषकर पाचन तंत्र का ध्यान रखना चाहिए। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ टीम वर्क में काम करना फायदेमंद रहेगा। किसी करीबी रिश्तेदार से शुभ समाचार मिलने की संभावना है।

तुला- तुला राशि के जातक आज कलात्मक कार्यों में रुचि लेंगे। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए आज का दिन यादगार साबित होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभप्रद है। नए संपर्कों से भविष्य में बड़े लाभ की उम्मीद की जा सकती है। सेहत को लेकर लावधान रहें। 

वृश्चिक- आज वृश्चिक राशि वालों को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता उन्हें सुलझा लेगी। शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है, वे आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। शाम तक स्थिति आपके नियंत्रण में होगी और आप राहत की सांस लेंगे।

धनु- आज आपका झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर रहेगा। किसी गुरु या अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके करियर की दिशा बदल सकता है। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं, जो सुखद रहेगी। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का दिन है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

मकर- मकर राशि वालों के लिए आज अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। आलस्य को त्याग कर अपने अधूरे कामों को पूरा करें। कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव हो सकते हैं जो शुरुआत में कठिन लगेंगे लेकिन बाद में फायदेमंद साबित होंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल संकेत हैं।

कुंभ- आज आप कुछ नया करने की सोचेंगे। तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन क्रांतिकारी हो सकता है। समाज सेवा में आपकी रुचि बढ़ेगी। मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आर्थिक रूप से दिन स्थिर है, लेकिन भविष्य के लिए बचत करना शुरू करें।

मीन- मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा भावनात्मक हो सकता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, वह आपको सही दिशा दिखाएगी। कार्यक्षेत्र में अधिक तनाव न लें। धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से मन शांत रहेगा। दूर के रिश्तेदारों से संपर्क होगा जो लाभकारी रहेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!