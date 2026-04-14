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Tarot Card Rashifal (15th April): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 15 Apr, 2026 01:01 AM

tarot card rashifal

मेष राशि (Aries) आज आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। नए काम की शुरुआत के लिए समय अच्छा है। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व

मेष राशि (Aries)
आज आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। नए काम की शुरुआत के लिए समय अच्छा है। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी और लोग आपके निर्णयों की सराहना करेंगे।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
शुभ रंग: लाल

वृषभ राशि (Taurus)
धन लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश सोच-समझकर करें। पुराने रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, जिससे मानसिक शांति और आर्थिक मजबूती दोनों मिलेंगी।
उपाय: माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।
शुभ रंग: सफेद

मिथुन राशि (Gemini)
आज संचार कौशल से लाभ मिलेगा। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे, जिससे नए अवसर और करियर में प्रगति के रास्ते खुल सकते हैं।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल डालें।
शुभ रंग: हरा

कर्क राशि (Cancer)
परिवार का सहयोग मिलेगा। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
शुभ रंग: सफेद

सिंह राशि (Leo)
करियर में उन्नति के संकेत हैं। अधिकारी वर्ग से प्रशंसा मिलेगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी और प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना बन रही है।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
शुभ रंग: सुनहरा

कन्या राशि (Virgo)
स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम में अधिक तनाव न लें। दिनचर्या में सुधार लाने से लाभ होगा और छोटी-छोटी परेशानियां दूर होकर ऊर्जा में वृद्धि होगी।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
शुभ रंग: हरा

तुला राशि (Libra)
रिश्तों में मधुरता आएगी। साझेदारी में लाभ होगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और दांपत्य जीवन में खुशियों के नए अवसर सामने आएंगे।
उपाय: माता दुर्गा की पूजा करें।
शुभ रंग: गुलाबी

वृश्चिक राशि (Scorpio)
गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। निर्णय सोच-समझकर लें। आज सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन सही रणनीति से आप हर चुनौती को आसानी से पार कर पाएंगे।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
शुभ रंग: लाल

धनु राशि (Sagittarius)
भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। नए अनुभव मिलेंगे और यह यात्रा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कारण बन सकती है।
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।
शुभ रंग: पीला

मकर राशि (Capricorn)
काम में सफलता मिलेगी। मेहनत का फल मिलेगा। आपकी लगन और अनुशासन से बड़े लक्ष्य पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।
उपाय: शनि देव को तेल अर्पित करें।
शुभ रंग: नीला

कुंभ राशि (Aquarius)
नए अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। सोशल नेटवर्क और संपर्कों के माध्यम से आपको नई दिशा और करियर में उन्नति के मौके मिलेंगे।
उपाय: जरूरतमंदों को दान करें।
शुभ रंग: आसमानी

मीन राशि (Pisces)
मन शांत रहेगा। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। ध्यान और पूजा-पाठ से मानसिक संतुलन बना रहेगा और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।
उपाय: विष्णु जी का ध्यान करें।
शुभ रंग: पीला

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