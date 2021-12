अपनी मानसिक क्षमताओं के कारण लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। नवविवाहितों को शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आपके बच्चे तरक्की करेंगे। आपको अपनी पहली संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होगा और इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में आपके बच्चों की निरंतर प्रगति के शुभ संकेत हैं। चंचलता की तलाश करने की आपकी प्रवृत्ति आपके और आपके साथी के बीच समस्याएं या दूरियां पैदा कर सकती हैं। ऐसे में सावधान रहें। शुक्र आपको अपने साथी के साथ बेहद जरूरी भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करेगा। आप इस पूरे वर्ष अपने जीवनसाथी से बहुत अधिक संतुष्ट रहेंगे। स्वास्थ्य दिनचर्या विकसित करना ज्यादा आसान होगा। इसके अलावा यदि आप किसी भी चीज़, भोजन या बुरी आदतों जैसे धूम्रपान या शराब पीने के आदी हैं, तो आपके लिए उन पर विजय प्राप्त करना आसान हो जाएगा। एक दैनिक व्यवस्था विकसित करने की सलाह दी जाती है। वृषभ राशि वालों के लिए शुभ अंक: वृषभ राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली अंक छह और आठ हैं, और वृषभ राशि के लोग बहुत तर्कसंगत होंगे। जीवन के हर सेकंड, वे इस वर्ष वांछित भलाई और जीवन स्तर में कड़ी मेहनत करने की दिशा में किए जा रहे अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। Sanjay Dara Singh AstroGem Scientists LLB., Graduate Gemologist GIA (Gemological Institute of America), Astrology, Numerology and Vastu (SSM)

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Taurus yearly horoscope prediction for 2022: इस राशि के जो लोग कई स्रोतों से कमाई कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष बेहद ही शानदार रहने वाला है। ऐसे जातकों का निजी जीवन आनंद और खुशियों से भरा रहने की प्रबल संभावना है। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। इस दौरान आपको पदोन्नति मिलने और सैलरी में इजाफा होने की भी संभावना बनती नज़र आ रही है। आप विदेश जाकर उच्च अध्ययन का विचार भी कर सकते हैं। आप निवेश, व्यापार सौदों या केवल अपने भाग्य के दम पर अपने धन में वृद्धि करने में कामयाब हो सकते हैं। वर्ष 2022 में बुध का वक्री होना संचार और प्रौद्योगिकी के टूटने, घबराहट व चिंता, यात्रा में देरी और खोई हुई वस्तुओं की प्राप्ति की संभावना ला सकता है। आप चीजों को करने और अतीत के बारे में सोचने या अप्रत्याशित रूप से अपने अतीत के लोगों से मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाएंगे। इस दौरान आध्यात्मिक और धार्मिक विकास में वृद्धि होने की भी प्रबल संभावना है। इस दौरान बहुत अधिक आत्मविश्वासी और फिजूलखर्ची न बनें।

