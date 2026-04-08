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Taurus Horoscope 9 April 2026: धन और करियर में क्या खुलेंगे सफलता के नए द्वार या होने वाला है कुछ खास

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 12:50 AM

taurus horoscope 9 april 2026

Taurus Horoscope 9 April 2026 आज का वृषभ राशिफल 9 अप्रैल 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए स्थिरता, धैर्य और व्यावहारिक निर्णयों का रहेगा। ग्रहों की स्थिति आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। आज आप अपने...

Taurus Horoscope 9 April 2026 आज का वृषभ राशिफल 9 अप्रैल 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए स्थिरता, धैर्य और व्यावहारिक निर्णयों का रहेगा। ग्रहों की स्थिति आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। आज आप अपने पुराने कार्यों को पूरा करने पर ध्यान देंगे, जिससे आत्मसंतोष की भावना बढ़ेगी।

करियर और व्यवसाय
कार्यस्थल पर आज आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। आपके धैर्य और मेहनत की सराहना होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य से बेहतर है—पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित और सुरक्षित रहेगा। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, खासकर यदि आपने पहले कहीं निवेश किया है। हालांकि, अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी होगा। बचत पर ध्यान दें।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम संबंधों में स्थिरता और विश्वास बना रहेगा। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। विवाहित जातकों के लिए दिन सुखद रहेगा—परिवार में सामंजस्य बना रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही से बचें। गले या पेट से जुड़ी छोटी समस्याएं हो सकती हैं। योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी रहेंगे।

शुभ रंग और अंक
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 6

आज का उपाय (Upay)
आज मां लक्ष्मी की पूजा करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप करें। साथ ही सफेद मिठाई का दान करें। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घर में सुख-समृद्धि आएगी।

वृषभ राशि के जातकों के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन स्थिरता और संतुलन लेकर आएगा। धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।

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