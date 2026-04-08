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Cancer Horoscope 9 April 2026: भावनाओं और फैसलों के बीच बनाना होगा संतुलन अन्यथा परिणाम हो सकते हैं घातक

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 01:30 AM

cancer horoscope 9 april 2026

Cancer Horoscope 9 April 2026 आज का कर्क राशिफल 9 अप्रैल 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए भावनात्मक उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है। चंद्रमा की स्थिति आपके मन को संवेदनशील बनाएगी, जिससे छोटी-छोटी बातों का प्रभाव अधिक...

Cancer Horoscope 9 April 2026 आज का कर्क राशिफल 9 अप्रैल 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए भावनात्मक उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है। चंद्रमा की स्थिति आपके मन को संवेदनशील बनाएगी, जिससे छोटी-छोटी बातों का प्रभाव अधिक महसूस हो सकता है। ऐसे में धैर्य और समझदारी बनाए रखना बेहद जरूरी होगा।

आज आप अपने परिवार और निजी जीवन से जुड़ी बातों पर अधिक ध्यान देंगे। सही निर्णय लेने के लिए मन को शांत रखना आवश्यक है।

करियर और व्यवसाय
कार्यस्थल पर आज आपको सतर्क रहने की जरूरत है। किसी सहकर्मी के साथ मतभेद हो सकता है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। हालांकि, आपकी मेहनत और लगन आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। नए निवेश से बचें और पुराने कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टि से दिन मध्यम रहेगा। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है। फिजूलखर्ची से बचें और धन प्रबंधन पर ध्यान दें। यदि आप निवेश करना चाहते हैं, तो विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम जीवन में आज भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन गलतफहमियों से बचना जरूरी है। पार्टनर के साथ खुलकर बात करें। विवाहित लोगों के लिए दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। धैर्य और समझदारी से रिश्ते को संभालें।

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है। नींद पूरी न होने से परेशानी बढ़ सकती है। ध्यान, योग और प्राणायाम आपके लिए लाभकारी रहेंगे।

शुभ रंग और अंक
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 2

आज का उपाय (Upay)
आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी।

कर्क राशि के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन संतुलन और धैर्य की परीक्षा ले सकता है। यदि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और समझदारी से निर्णय लेते हैं, तो दिन को बेहतर बना सकते हैं। सकारात्मक सोच और संयम आपके लिए सफलता की कुंजी होगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

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