Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Leo Horoscope 9 April 2026:  क्या आज चमकेगा आपका भाग्य और मिलेगा बड़ा सम्मान?

Leo Horoscope 9 April 2026:  क्या आज चमकेगा आपका भाग्य और मिलेगा बड़ा सम्मान?

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 01:51 AM

leo horoscope 9 april 2026

Singh Rashifal 9 April 2026 आज का सिंह राशिफल 9 अप्रैल 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास, नेतृत्व और सफलता से भरा रहेगा। सूर्य की अनुकूल स्थिति आपको ऊर्जा और सकारात्मक सोच प्रदान करेगी। आज आप अपने...

Singh Rashifal 9 April 2026 आज का सिंह राशिफल 9 अप्रैल 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास, नेतृत्व और सफलता से भरा रहेगा। सूर्य की अनुकूल स्थिति आपको ऊर्जा और सकारात्मक सोच प्रदान करेगी। आज आप अपने व्यक्तित्व के दम पर लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे।

आपके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, जिससे आप किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। यह दिन नए अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने का है।

करियर और व्यवसाय
करियर के क्षेत्र में आज उन्नति के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। नए संपर्क और सौदे आपके लिए भविष्य में लाभ लेकर आएंगे।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज का दिन मजबूत रहेगा। धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। हालांकि, बड़े खर्च करने से पहले योजना जरूर बनाएं।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम जीवन में आज रोमांस और उत्साह बना रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। विवाहित लोगों के लिए दिन खुशियों से भरा रहेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा। आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। हालांकि, ज्यादा काम करने से बचें और पर्याप्त आराम करें।

शुभ रंग और अंक
शुभ रंग: सुनहरा
शुभ अंक: 1

आज का उपाय (Upay)
आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता के मार्ग खुलेंगे।

सिंह राशि के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन सफलता और सम्मान लेकर आ सकता है। आपके आत्मविश्वास और मेहनत से हर कार्य में सफलता मिलने की संभावना है। सही दिशा में प्रयास करने से आज आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!