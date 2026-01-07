Travel Alert 2026 : इन तारीखों में न करें बड़ा सफर, 2026 में बन रहे हैं यात्रा के अशुभ योग

Edited By Prachi Sharma, Updated: 07 Jan, 2026 10:22 AM

Travel Alert 2026 : ज्योतिष शास्त्र और खगोलीय गणनाओं के अनुसार, साल 2026 ऊर्जा और बदलाव का वर्ष है। जहाँ एक ओर यह वर्ष नई उपलब्धियों के योग बना रहा है, वहीं ग्रहों की कुछ विशेष चालें और नक्षत्रों की स्थिति यात्रा के लिए जोखिम भरी साबित हो सकती हैं। यदि आप भी इस वर्ष लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा या किसी महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो कुछ खास तिथियों और समय का ध्यान रखना अनिवार्य है।

जनवरी 2026: 13, 16, 22 और 31 तारीख को किसी भी लंबी या महत्वपूर्ण यात्रा से बचना चाहिए। इन दिनों की गई यात्रा से इच्छित परिणाम नहीं मिल सकते।

फरवरी 2026: 4, 7, 8 और 25 तारीख को यात्रा अशुभ मानी गई है। इन दिनों यात्रा करने से स्वास्थ्य और समय से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं।

मार्च 2026: 22, 26 और 29 मार्च को यात्रा के लिए अनुकूल नहीं हैं। इन तिथियों में सफर करने पर देरी, तनाव और असफलता के योग बन सकते हैं।

अप्रैल 2026: 13, 16, 22 और 25 अप्रैल को लंबी यात्रा से बचना चाहिए। इस दौरान यात्रा करने से थकावट और अनचाही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

मई 2026: 4, 7, 8 और 13 मई को यात्रा करना अशुभ माना गया है। इन दिनों की गई यात्रा से मानसिक तनाव, दुर्घटना या नकारात्मक परिणाम आ सकते हैं।

जून 2026: 22, 25, 26 और 29 जून को किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा से परहेज करें। यह समय यात्रा के लिए अनुकूल नहीं है और काम में बाधा या शारीरिक कष्ट का योग बन सकता है।

जुलाई 2026: 4, 7, 8 और 15 जुलाई को लंबी यात्रा से बचें। इन दिनों सफर करने पर स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और कार्यों में विफलता का सामना करना पड़ सकता है।

अगस्त 2026: 16, 22, 25 और 26 अगस्त को यात्रा के लिए उचित नहीं माना गया है। इन दिनों यात्रा करने पर अचानक समस्याएं और असुविधा उत्पन्न हो सकती है।

सितंबर 2026: 13, 16, 26 और 29 सितंबर को यात्रा से बचना शुभ रहेगा। इन दिनों यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है।

अक्टूबर 2026: 7, 8, 26 और 31 अक्टूबर को किसी भी लंबी यात्रा की योजना न बनाएं। इन तिथियों में यात्रा करने से काम बिगड़ने और असफलता के योग बन सकते हैं।

नवंबर 2026: 13, 16 और 22 नवंबर को यात्रा अशुभ मानी गई है। इन दिनों सफर करने पर यात्रा में सफलता नहीं मिलेगी और दुर्घटना का खतरा भी हो सकता है।

दिसंबर 2026: 13 और 26 दिसंबर को यात्रा से बचना चाहिए। इन तिथियों में यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता।