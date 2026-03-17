Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Tula Rashifal 18 March : आज का दिन तुला राशि वालों के लिए क्यों है खास ? जानें ग्रहों का इशारा

Tula Rashifal 18 March : आज का दिन तुला राशि वालों के लिए क्यों है खास ? जानें ग्रहों का इशारा

Edited By Updated: 18 Mar, 2026 02:30 AM

tula rashifal 18 march

Tula Rashifal 18 March :  18 मार्च, 2026 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए एक नई सुबह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार लेकर आ रहा है। शुक्र के स्वामित्व वाली यह राशि जीवन में संतुलन की प्रतीक है। ग्रहों का इशारा है कि आज आपके जीवन के तुला यानी तराजू के...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Tula Rashifal 18 March :  18 मार्च, 2026 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए एक नई सुबह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार लेकर आ रहा है। शुक्र के स्वामित्व वाली यह राशि जीवन में संतुलन की प्रतीक है। ग्रहों का इशारा है कि आज आपके जीवन के तुला यानी तराजू के दोनों पलड़े बराबर रहने वाले हैं न काम का अधिक बोझ और न ही मानसिक अशांति। आज का दिन आपके लिए क्यों खास है और ग्रहों की स्थिति आपके भाग्य को किस दिशा में मोड़ रही है, आइए इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं।

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए क्यों है खास ?
आज का दिन खास होने के पीछे मुख्य कारण शुक्र और चंद्रमा की शुभ स्थिति है। आपकी राशि के लोग स्वभाव से न्यायप्रिय और कलाप्रेमी होते हैं। आज आपकी राशि में मालव्य योग जैसी शुभ स्थितियां बन रही हैं, जो भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि का संकेत देती हैं। यदि आप फैशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, कला, संगीत या ग्लैमर जगत से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आ सकता है।

करियर और कार्यक्षेत्र
कार्यस्थल पर आज आपकी कूटनीतिक कुशलता (Diplomacy) की परीक्षा हो सकती है, जिसमें आप सफल रहेंगे। आप अपनी मीठी वाणी और संतुलित व्यवहार से अपने शत्रुओं को भी मित्र बना लेंगे। कार्यक्षेत्र में बॉस आपकी प्रबंधन क्षमता (Management Skills) की प्रशंसा करेंगे। यदि आप बिजनेस में हैं, तो आज किसी नए पार्टनर के साथ जुड़ने का सुनहरा मौका मिल सकता है। यह साझेदारी लंबी अवधि में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। सहकर्मियों के बीच चल रहे विवादों में आज आप 'मध्यस्थ' की भूमिका निभा सकते हैं, जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा।

और ये भी पढ़े

 आर्थिक स्थिति 
तुला राशि वालों के लिए 18 मार्च का दिन आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत रहने वाला है। पिछले कुछ समय से रुका हुआ पैसा आज मिल सकता है। निवेश के मामले में आज सितारे आपके पक्ष में हैं। आज आप खुद पर या अपने घर की सजावट पर धन खर्च कर सकते हैं। यह खर्च आपको मानसिक संतुष्टि देगा। लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार से जुड़े लोगों को आज सावधानी के साथ बड़ा लाभ मिल सकता है।

 प्रेम और वैवाहिक जीवन
तुला राशि का स्वामी शुक्र प्रेम का कारक है, इसलिए आज आपके निजी जीवन में खुशियां छाई रहेंगी।  जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। आज आप अपने पार्टनर के साथ कोई क्वालिटी टाइम बिताएंगे या कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो आज का दिन दिल की बात कहने के लिए बहुत अच्छा है। आपके प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की संभावना 90% से अधिक है।घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। भाई-बहनों का सहयोग आपको आत्मविश्वास देगा।

स्वास्थ्य और जीवनशैली
आज आपकी सेहत सामान्य तौर पर अच्छी रहेगी, लेकिन आपको अपनी 'जीवनशैली' में कुछ अनुशासन लाने की जरूरत है। तुला राशि वालों को अक्सर किडनी या यूरिन से संबंधित छोटी समस्याएं हो सकती हैं। आज खूब पानी पिएं और स्वच्छता का ध्यान रखें। आज आप काफी खुशमिजाज रहेंगे, जिससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। योग और सौंदर्य उपचार के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है।

शिक्षा और छात्र जीवन
छात्रों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को साबित करने का है। जो छात्र कला, कानून या विदेशी भाषा सीख रहे हैं, उन्हें आज कोई स्कॉलरशिप या प्रतियोगिता में जीत हासिल हो सकती है। एकाग्रता बनी रहेगी।

आज के दिन को और भी शानदार बनाने के 3 अचूक उपाय

देवी लक्ष्मी की पूजा: आज मां लक्ष्मी को सफेद फूल (जैसे मोगरा या चमेली) अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। इससे आर्थिक तंगी दूर होगी।

सफेद रेशमी कपड़े का दान: किसी गरीब कन्या को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।

इत्र का प्रयोग: आज चंदन या सफेद गुलाब के इत्र का प्रयोग करें, यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करेगा।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!