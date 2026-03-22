Tulsi Plant Vastu tips : श्यामा या रामा तुलसी ? वास्तु के अनुसार जानें किसका है आपके घर में स्थान

Edited By Sarita Thapa,Updated: 22 Mar, 2026 09:31 AM
हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं, बल्कि साक्षात लक्ष्मी का रूप माना गया है। घर के आंगन में तुलसी का होना सकारात्मकता, सुख और समृद्धि का प्रतीक है।
Tulsi Plant Vastu tips : हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं, बल्कि साक्षात लक्ष्मी का रूप माना गया है। घर के आंगन में तुलसी का होना सकारात्मकता, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन अक्सर लोग इस उलझन में रहते हैं कि घर में रामा तुलसी लगानी चाहिए या श्यामा तुलसी। वास्तु के अनुसार, इन दोनों का अपना अलग महत्व है। तो आइए जानते हैं इनके बीच का अंतर और इन्हें लगाने के सही नियम।
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|रामा तुलसी (Rama Tulsi)
|श्यामा तुलसी (Shyama Tulsi)
|रंग
|इसकी पत्तियां हल्के हरे रंग की होती हैं।
|इसकी पत्तियां गहरी बैंगनी या काली झलक वाली होती हैं।
|स्वाद
|यह खाने में हल्की मीठी होती है।
|इसे 'कृष्ण तुलसी' भी कहते हैं, इसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है।
|प्रकृति
|इसे 'उज्ज्वल तुलसी' माना जाता है।
|इसे औषधीय गुणों के लिए ज्यादा जाना जाता है।
वास्तु के अनुसार कौन सी तुलसी है शुभ ?
वास्तु शास्त्र के अनुसार, रामा और श्यामा दोनों ही तुलसी घर के लिए अत्यंत शुभ हैं। हालांकि, इनके प्रभाव थोड़े अलग हो सकते हैं।
रामा तुलसी: यदि आप घर में सुख-शांति, आत्मविश्वास और पारिवारिक प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, तो रामा तुलसी सबसे उत्तम है। इसे मुख्य द्वार के पास या आंगन में लगाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है।
श्यामा तुलसी: यदि घर में वास्तु दोष अधिक है या बार-बार बीमारियां आती हैं, तो श्यामा तुलसी लगानी चाहिए। इसे 'आरोग्य' और 'सुरक्षा' का प्रतीक माना जाता है। यह मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए भी श्रेष्ठ है।
तुलसी लगाने की सही दिशा
उत्तर-पूर्व (ईशान कोण): तुलसी के लिए यह सबसे शुभ दिशा है। यहां साक्षात कुबेर और देवताओं का वास होता है।
उत्तर या पूर्व दिशा: यदि ईशान कोण में जगह न हो, तो आप इसे उत्तर या पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं।
भूलकर भी यहां न रखें: तुलसी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। यह पितरों की दिशा मानी जाती है और यहाँ तुलसी रखने से धन हानि और मानसिक कष्ट बढ़ सकता है।
तुलसी से जुड़े 5 जरूरी नियम
साफ-सफाई: तुलसी के गमले के आसपास गंदगी न रहने दें। वहां जूते-चप्पल उतारना वर्जित है।
रविवार का नियम: रविवार, एकादशी और सूर्य या चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी को जल न चढ़ाएं और न ही इसके पत्ते तोड़ें।
शाम का दीपक: रोजाना शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है।
सूखा पौधा: यदि तुलसी का पौधा सूख जाए, तो उसे तुरंत हटाकर किसी पवित्र नदी या बहते जल में प्रवाहित कर दें। सूखा पौधा घर में रखना अशुभ माना जाता है।
पास में न रखें ये पौधे: तुलसी के पास कभी भी कैक्टस (कांटेदार पौधे) या झाड़ू न रखें।
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