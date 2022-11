Edited By Niyati Bhandari,Updated: 20 Nov, 2022 11:03 AM

Laughing Buddha vastu: ज‌िस तरह ह‌िन्दू धर्म में कुबेर को धन वृद्ध‌ि करने वाला माना गया है उसी तरह चीन में लाफ‌िंग बुद्धा को शुभ और धन समृद्ध‌ि लाने वाला माना जाता है। बहुत से लोग इस बात को जानते हैं और अपने घर में लाफ‌िंग बुद्धा लाकर रखते हैं। लेक‌िन लाफ‌िंग बुद्धा कहीं पर भी रखने से बात नहीं बनती है। लाफ‌िंग बुद्धा को रखने के ल‌िए द‌िशा और स्‍थान का ध्यान रखना भी जरुरी है। यानि आपकी जरूरत जैसी उस अनुसार घर में रखें लाफ‌िंग बुद्धा।

Laughing buddha benefits: सनातन धर्म के अनुसार धन के देवता कुबेर को घर में उचित द‌िशा और स्थान देने से आर्थिक अभाव दूर होने लगते हैं। उसी तरह लाफिंग बुद्धा या हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति को संपन्नता, सफलता और सौभाग्य लाने वाली माना जाता है। मान्यता है कि लाफिंग बुद्धा जिस स्थान पर भी विराजित होते हैं उस स्थान पर धन स्वयं ही आकर्षित होकर चला आता है। इसी विशेषता के चलते लोग घर एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, दुकान, ऑफिस में इनकी मूर्ति को रखते हैं।

Laughing buddha benefits: फेंगशुई पद्धति नकारात्मक ऊर्जा को खत्म या कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। फेंगशुई में इस्तेमाल होने वाले छोटे-छोटे यंत्रों से वास्तु दोषों का भी हल निकलता है। फेंगशुई में बताए कुछ ऐसे खिलौने भी हैं, जो आपको खुशहाली का रास्ता भी बता सकते हैं। अपने समृद्धि के चमत्कारों की बदौलत वे चीनी वास्तुशास्त्र का अभिन्न अंग हैं।

What is the purpose of Laughing Buddha: घर में धन की बढ़ौतरी और सौभाग्य लाने वाला चीनी देवता है हंसोड़ बुद्ध जिसे अंग्रेजी में लाफिंग बुद्धा, चीनी में पु ताइ एवं जापानी में ह तेई के नाम से जाना जाता है। मान्यता है की यह भिक्षु चीनी राजवंश त्यांग काल के समय से हैं। उन्हें मौज-मस्ती घुमना-फिरना बहुत पसंद था। वह जहां भी जाते वहीं अपना भारी भरकम पेट और गुदगुदे बदन से समृद्धि एवं खुशियां वितरित करते। सेंटा क्लॉज की तरह ही वह बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे।

Which type of Laughing Buddha is lucky: लाफिंग बुद्धा एकदम मुख्य द्वार के सामने न रखें। दरवाजे से करीब तीस फुट की ऊंचाई पर लगाने का प्रावधान है। यह मूर्ति घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का अभिनंदन करती है। अगर ठीक सामने संभव न हो तो इसे कुछ किनारे पर भी रखा जा सकता है।

इसे घर में ऐसे रखें कि उनका मुस्कराता हुआ चेहरा घर में आने-जाने वाले व्यक्ति को दिखता रहे।

यदि आपकी आमदनी अच्छी है, घर में धन का अच्छा प्रवाह रहता है किंतु आप कुछ भी संचय नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिती में धन की पोटली लिए हुए लॉफिंग बुद्धा को घर में रखें। कुछ दिनों में ही धन की संचय होने लगेगा।

क्या आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो पाता? बना बनाया काम बिगड़ जाता है तो दोनों हाथों में कमण्डल उठाए हुए लाफिंग बुद्धा को घर में लें आएं।

स्वस्थ एवं निरोगी काया चाहते हैं तो वू-लू लिए हुए लाफिंग बुद्धा को अपने घर अवश्‍य ले आएं।

संतानहीन दंपति बच्चों से घिरे हुए लाफिंग बुद्धा को घर में उचित स्थान दें। जल्द ही आपके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी।