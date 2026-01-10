Main Menu

Makar Sankranti 2026: 23 साल बाद मकर संक्रांति पर बनेगा महाशुभ संयोग, जबरदस्त कमाई के साथ इन राशियों के Bank Blance में होगा जबरदस्त इजाफा

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 09:04 AM

makar sankranti 2026

Makar Sankranti 2026: साल 2026 की मकर संक्रांति इस बार बेहद खास मानी जा रही है। 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन ऐसा दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बनने जा रहा है, जो पूरे 23 साल बाद दोबारा दिखाई देगा। खास बात यह है कि इस दिन षटतिला एकादशी,...

Makar Sankranti 2026: साल 2026 की मकर संक्रांति इस बार बेहद खास मानी जा रही है। 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन ऐसा दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बनने जा रहा है, जो पूरे 23 साल बाद दोबारा दिखाई देगा। खास बात यह है कि इस दिन षटतिला एकादशी, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का अद्भुत मेल होगा। इससे पहले ऐसा संयोग वर्ष 2003 में बना था।

PunjabKesari Makar Sankranti 2026
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस शुभ अवसर से तीन राशियों के जीवन में बड़ा आर्थिक बदलाव देखने को मिलेगा। इन राशियों के जातकों को धन लाभ, करियर में उन्नति और हर क्षेत्र में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं।

PunjabKesari Makar Sankranti 2026

मकर संक्रांति 2026 पर क्यों है खास संयोग?
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, मकर संक्रांति 2026 पर बनने वाले योग इस प्रकार हैं:
14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति
इसी दिन षटतिला एकादशी का व्रत
सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण
एक दिन पहले शुक्र ग्रह का मकर राशि में गोचर
इन सभी ग्रह और तिथि योगों का संयुक्त प्रभाव कुछ राशियों के लिए अत्यंत फलदायी माना जा रहा है, विशेषकर आर्थिक दृष्टि से।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari Makar Sankranti 2026
मेष राशि (Aries)
मेष राशि वालों के लिए मकर संक्रांति 2026 का यह शुभ संयोग बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियों से राहत मिलने के योग हैं। संभावित लाभ:
आर्थिक स्थिति में स्पष्ट सुधार
अटके हुए काम पूरे होंगे
अचानक धन लाभ के योग
पुरानी संपत्ति या निवेश से मुनाफा
कार्यस्थल पर प्रशंसा और मान-सम्मान
धार्मिक कार्यों और पूजा-पाठ में रुचि बढ़ेगी

कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि वालों के लिए मकर संक्रांति 2026 से एक गोल्डन पीरियड की शुरुआत मानी जा रही है। करियर और धन दोनों क्षेत्रों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। संभावित लाभ:
आय के नए स्रोत खुलेंगे
नौकरी और बिजनेस में बड़ी सफलता
प्रमोशन या पदोन्नति के प्रबल योग
यात्रा से आर्थिक लाभ
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा
कई माध्यमों से धन प्राप्ति के संकेत

कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि वालों को इस महाशुभ संयोग का विशेष लाभ मिलने वाला है। खासतौर पर करियर, निवेश और विदेश से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। संभावित लाभ:
आय में उल्लेखनीय वृद्धि
लंबे समय से रुके कार्य पूरे होंगे
बिजनेस में बड़ा मुनाफा
नई नौकरी या बड़ा अवसर मिल सकता है
पार्टनरशिप में लाभ
विदेश यात्रा या अंतरराष्ट्रीय डील फाइनल होने के योग
भविष्य के लिए लाभकारी निवेश संभव

मकर संक्रांति 2026 का ज्योतिषीय महत्व
मकर संक्रांति को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पर्व माना जाता है। यह समय सकारात्मक ऊर्जा, नए आरंभ और शुभ फल देने वाला होता है। जब इस दिन ग्रहों और तिथियों के ऐसे दुर्लभ योग बनते हैं, तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।

PunjabKesari Makar Sankranti 2026

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

