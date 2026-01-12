2 फरवरी से शुरू होंगे 8वीं-10वीं और 12वीं के Board Exams, नियमों में बड़ा बदलाव

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पी.एस.ई.बी.) ने फरवरी/मार्च 2026 में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए

लुधियाना (विक्की): पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पी.एस.ई.बी.) ने फरवरी/मार्च 2026 में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शैड्यूल और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड द्वारा जारी पत्र के अनुसार, 8वीं, 10वीं और 12वीं श्रेणी की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 से 12 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी।



इन परीक्षाओं में नियमित विद्यार्थियों के साथ-साथ ओपन स्कूल, कंपार्टमैंट, री-अपीयर और अतिरिक्त विषय वाले परीक्षार्थी भी शामिल होंगे।इस बार बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 12वीं श्रेणी के कम्प्यूटर साइंस विषय की प्रैक्टिकल परीक्षा भी एक्सटर्नल परीक्षकों (बाहरी स्टाफ) द्वारा लेने का निर्णय लिया है। ये परीक्षाएं विद्यार्थियों के 'सैल्फ सैंटर' में ही होंगी और इनके प्रश्न पत्र ऑनलाइन लिंक के माध्यम से भेजे जाएंगे। वहीं, 10वीं श्रेणी की कम्प्यूटर साइंस प्रैक्टिकल परीक्षा स्कूल स्तर पर ही होगी जिसके लिए परीक्षकों को परीक्षा की छोटी वीडियो क्लिप बनाकर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर बोर्ड को भेजी जा सकें।

इन विषयों के लिए नियुक्त होंगे एक्सटर्नल परीक्षक

12वीं श्रेणी के मुख्य विषयों जैसे फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाऊंटैंसी-2, फंडामैंटल्स ऑफ ई-बिजनैस, होम साइंस और कम्प्यूटर एप्लीकेशन के लिए बोर्ड द्वारा एक्सटर्नल परीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए जिला शिक्षा अफसर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के कम्प्यूटर लेक्चरर/अध्यापकों की ड्यूटी इंटरचेंज करके दूसरे स्कूलों में लगाएंगे। बाकी बचे अन्य विषयों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं स्कूल स्तर पर ही संबंधित विषयों के अध्यापकों द्वारा तैयार प्रश्न पत्रों के आधार पर ली जाएंगी। बोर्ड ने समूह जिला शिक्षा अफसर (स), समूह जिला मैनेजर (क्षेत्रीय दफ्तर) और पंजाब राज्य के समूह स्कूल प्रमुखों को इन हिदायतों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।