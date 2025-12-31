Aaj Ka Good Luck (1st January, 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Sarita Thapa, Updated: 31 Dec, 2025 03:26 PM

Aaj Ka Good Luck : साल 2026 की पहली सुबह आपके जीवन में नई उम्मीदें और अवसर लेकर आई है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए विशेष ऊर्जा लेकर आया है। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का गुडलक और कौन से उपाय आपकी राह आसान करेंगे।

मेष (Aries)

शुभ संकेत: आज आपको करियर में कोई नई जिम्मेदारी या शुभ समाचार मिल सकता है।

उपाय: स्नान के बाद सूर्य देव को कुमकुम मिलाकर जल अर्पित करें। लाल रंग का रुमाल साथ रखें।

वृष (Taurus)

शुभ संकेत: परिवार में सुख-शांति रहेगी और धन लाभ के योग बनेंगे।

उपाय: किसी छोटी कन्या को मिश्री या मीठा दही खिलाएं। सफेद वस्त्र पहनना शुभ रहेगा।

मिथुन (Gemini)

शुभ संकेत: आपकी रचनात्मकता आज चरम पर होगी और पुराने रुके काम गति पकड़ेंगे।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं। 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें।

कर्क (Cancer)

शुभ संकेत: मानसिक शांति का अनुभव होगा। भूमि या वाहन खरीदने की चर्चा सफल होगी।

उपाय: भगवान शिव का अभिषेक करें और मंदिर में दूध का दान करें।

सिंह (Leo)

शुभ संकेत: समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। आत्मविश्वास के साथ लिया गया फैसला सही साबित होगा।

उपाय: गायत्री मंत्र का 11 बार पाठ करें और पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें।

कन्या (Virgo)

शुभ संकेत: व्यापार में विस्तार की योजनाएं बनेंगी। अटके हुए धन की वापसी हो सकती है।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें और भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।

तुला (Libra)

शुभ संकेत: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। किसी पुराने मित्र से मिलकर खुशी होगी।

उपाय: इत्र (Scent) का प्रयोग करें और जरूरतमंदों को सफेद वस्तु का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

शुभ संकेत: ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। कठिन कार्यों को भी आज आसानी से पूरा कर लेंगे।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंदिर में लाल फल चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius)

शुभ संकेत: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक यात्रा या शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी।

उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और चने की दाल का दान करें।

मकर (Capricorn)

शुभ संकेत: कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। आय के नए स्रोत बनेंगे।

उपाय: किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

शुभ संकेत: पुराने मित्रों के साथ नया साल शानदार बीतेगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और काले तिल का दान करें।

मीन (Pisces)

शुभ संकेत: आज आप बहुत सकारात्मक महसूस करेंगे। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है।

उपाय: पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लें।

