Ujjain Mahakal Mandir : महाकाल मंदिर में टेक्नोलॉजी की एंट्री ! बुकिंग से दान तक सब एक ही वेबसाइट पर

Edited By Prachi Sharma,Updated: 17 Jan, 2026 08:37 AM
Ujjain Mahakal Mandir : उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर को डिजिटल सुविधाओं से लैस करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की नई आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया है, जिसके जरिए अब श्रद्धालु दर्शन से लेकर दान तक की सभी सेवाओं का लाभ एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उठा सकेंगे।
नई वेबसाइट के शुरू होने से भक्तों को कई तरह की सुविधाएं घर बैठे ही मिल सकेंगी। दर्शन टिकट बुकिंग, भस्म आरती, विशेष पूजन, अतिथि निवास की बुकिंग और ऑनलाइन दान जैसी सेवाएं अब एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर महाकाल मंदिर, उज्जैन नगरी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ मंदिर परिसर से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी दी गई है।
कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि यह वेबसाइट सरकारी डोमेन gov.in पर विकसित की गई है, जिससे इसकी साइबर सुरक्षा मजबूत होगी और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की धोखाधड़ी की आशंका नहीं रहेगी। सरकारी प्लेटफॉर्म होने के कारण लोगों का भरोसा भी इस सिस्टम पर बढ़ेगा।
इस पोर्टल के माध्यम से श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर भक्त निवास परियोजना के लिए भी सहयोग कर सकेंगे। भक्त चाहें तो ऑनलाइन दान कर सकते हैं या कमरों के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। इसके साथ ही कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) से जुड़े कार्यों के लिए भी यह वेबसाइट एक पारदर्शी डिजिटल माध्यम के रूप में काम करेगी।
जानकारी के अनुसार, भक्त निवास परियोजना लगभग 672 करोड़ रुपये की लागत से 18.65 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही है। इस परियोजना में करीब 3,000 कमरे, भोजनालय, पार्किंग और अन्य आधुनिक सुविधाएं तैयार की जाएंगी, जिससे दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था मिल सके।
ऐसे करें ऑनलाइन दर्शन बुकिंग
श्रद्धालु महाकालेश्वर मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट www.shrimahakaleshwar.mp.gov.in पर जाकर होम पेज पर उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से शीघ्र दर्शन, पूजन बुकिंग या दान से जुड़ी सेवाओं का चयन कर सकते हैं। शीघ्र दर्शन बुक करने के लिए मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद ओटीपी के जरिए सत्यापन किया जाएगा। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आवश्यक जानकारी भरकर उपलब्ध स्लॉट को बुक किया जा सकेगा।