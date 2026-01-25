महाकाल मंदिर की सुरक्षा में बड़ा बदलाव ! अब होमगार्ड के जवान संभालेंगे सुरक्षा का मोर्चा, 488 पदों पर जल्द होगी भर्ती

Main Menu

महाकाल मंदिर की सुरक्षा में बड़ा बदलाव ! अब होमगार्ड के जवान संभालेंगे सुरक्षा का मोर्चा, 488 पदों पर जल्द होगी भर्ती

Edited By Updated: 25 Jan, 2026 09:49 AM

ujjain mahakal security recruitment news

विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों की बढ़ती संख्या और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है।

Ujjain Mahakal Security Recruitment News : विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों की बढ़ती संख्या और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब महाकाल मंदिर परिसर की सुरक्षा का जिम्मा निजी सुरक्षा एजेंसियों के बजाय होमगार्ड के जवानों के हाथों में होगा।

488 जवानों की होगी विशेष तैनाती
सुरक्षा के इस नए खाके को तैयार करने के लिए 488 होमगार्ड जवानों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। शासन स्तर पर इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है और चयन प्रक्रिया के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। इन जवानों को मंदिर की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के साथ-साथ भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।

क्यों लिया गया यह फैसला ?
वर्तमान में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस और निजी सुरक्षा गार्डों के पास है। श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी को देखते हुए, एक ऐसी समर्पित फोर्स की जरूरत महसूस की जा रही थी जो पूरी तरह मंदिर प्रशासन के प्रति जवाबदेह हो। होमगार्ड जवानों की तैनाती से न केवल अनुशासन बढ़ेगा, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में एकरूपता भी आएगी।

जल्द शुरू होगी चयन प्रक्रिया
मंदिर प्रबंध समिति और पुलिस विभाग के समन्वय से भर्ती की चयन प्रक्रिया को गति दी जा रही है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड और आवेदन की तिथियां जल्द ही आधिकारिक रूप से घोषित की जाएंगी। इन जवानों की तैनाती के बाद महाकाल लोक और गर्भगृह के आसपास की निगरानी और भी सख्त हो जाएगी।

