Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Vastu For Stairs : वास्तु से जानें सीढ़ियों के लिए वो 6 रंग, जो घर में लाते हैं खुशहाली

Vastu For Stairs : वास्तु से जानें सीढ़ियों के लिए वो 6 रंग, जो घर में लाते हैं खुशहाली

Edited By Updated: 21 Jan, 2026 04:05 PM

vastu for stairs

वास्तु शास्त्र में घर की हर दिशा और कोने का अपना महत्व होता है, लेकिन सीढ़ियों को ऊर्जा का मुख्य वाहक माना जाता है। गलत रंग का चुनाव न केवल घर की सुंदरता बिगाड़ता है, बल्कि मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी का कारण भी बन सकता है।

Vastu For Stairs : वास्तु शास्त्र में घर की हर दिशा और कोने का अपना महत्व होता है, लेकिन सीढ़ियों को ऊर्जा का मुख्य वाहक माना जाता है। गलत रंग का चुनाव न केवल घर की सुंदरता बिगाड़ता है, बल्कि मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी का कारण भी बन सकता है। अक्सर लोग घर की सजावट में सीढ़ियों के रंगों पर ध्यान नहीं देते, जबकि वास्तु के अनुसार सीढ़ियां प्रगति का प्रतीक होती हैं। यदि सीढ़ियों पर गलत रंग कर दिया जाए, तो यह घर की सकारात्मक ऊर्जा की गति को बाधित कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि घर की सीढ़ियों पर कौन सा रंग करवाना चाहिए। 

Vastu For Stairs

गहरे रंगों से क्यों बचें ?
वास्तु शास्त्र के अनुसार, सीढ़ियों पर काला, गहरा नीला, गहरा लाल या भूरा रंग कभी नहीं करना चाहिए। गहरा रंग भारीपन और अंधकार का प्रतीक होता है, जो घर में नकारात्मकता और भारीपन की भावना पैदा कर सकता है। इससे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और उन्नति पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है।

Vastu For Stairs

और ये भी पढ़े

सीढ़ियों के लिए 6 शुभ और सकारात्मक शेड्स

क्रीम या ऑफ-व्हाइट 
यह सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। यह संकीर्ण सीढ़ियों को भी बड़ा और हवादार दिखाता है।

हल्का पीला 
पीला रंग गुरु का प्रतीक है और ज्ञान व समृद्धि लाता है। यह घर में उत्साह और खुशहाली का संचार करता है।

हल्का हरा 
हरा रंग विकास और प्रकृति का प्रतीक है। यदि सीढ़ियां घर के पूर्व या दक्षिण-पूर्व में हैं, तो यह रंग बहुत शुभ फल देता है।

हल्का नीला 
यह शांति और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। यह तनाव कम करने और घर के माहौल को ठंडा रखने में मदद करता है।

हल्का गुलाबी 
यह प्रेम और सद्भाव का रंग है। यह घर के सदस्यों के बीच मधुर संबंध बनाए रखने में सहायक होता है।

बेज या सैंडी टोन 
यह पृथ्वी तत्व को संतुलित करता है और सीढ़ियों को एक आधुनिक व शांत लुक देता है।

Vastu For Stairs

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!