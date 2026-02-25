Main Menu

Vastu Upay : इमली का छोटा सा टोटका, खोल देगा किस्मत के बंद ताले

Edited By Updated: 25 Feb, 2026 02:32 PM

Vastu Upay : यदि आपको लगता है कि घर का माहौल भारी-सा रहता है, काम बनते-बनते अटक जाते हैं या बिना कारण रुकावटें आती रहती हैं, तो इसे नकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति में इमली से जुड़े कुछ सरल उपाय आजमाए जा सकते हैं, जिनका उल्लेख...

Vastu Upay : यदि आपको लगता है कि घर का माहौल भारी-सा रहता है, काम बनते-बनते अटक जाते हैं या बिना कारण रुकावटें आती रहती हैं, तो इसे नकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति में इमली से जुड़े कुछ सरल उपाय आजमाए जा सकते हैं, जिनका उल्लेख पारंपरिक मान्यताओं में मिलता है।

नकारात्मकता दूर करने के लिए उपाय
एक मुट्ठी इमली के बीज लेकर उन्हें रातभर पानी में भिगो दें। सुबह उस पानी को घर के मुख्य द्वार से शुरू करते हुए पूरे घर में छिड़कें। मान्यता है कि इमली में वातावरण की नकारात्मकता को सोखने की क्षमता होती है, जिससे घर का माहौल हल्का और सकारात्मक बनता है। इससे अटके हुए कार्यों में भी गति आने लगती है।

आर्थिक समस्याओं के लिए उपाय
यदि आय होने के बावजूद धन रुक नहीं रहा या कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो गुरुवार या शुक्रवार के दिन इमली के पेड़ की एक छोटी टहनी लाकर साफ कर लें और उसे तिजोरी या जहां आप धन रखते हैं वहां रख दें। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इमली का संबंध राहु और शनि से जोड़ा जाता है, इसलिए यह उपाय इन ग्रहों से जुड़े दोषों को शांत करने में सहायक माना जाता है, जिससे आय के नए अवसर बन सकते हैं।

ध्यान रखने योग्य बातें
किसी भी उपाय का प्रभाव तभी माना जाता है जब उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। संदेह या लापरवाही से किए गए उपाय अपेक्षित फल नहीं देते। साथ ही, बताए गए दिन और विधि का पालन करना भी आवश्यक है। उपाय करते समय मन और शरीर की शुद्धता का ध्यान रखें। ये उपाय लंबे समय से लोकमान्यताओं में प्रचलित हैं और इन्हें करना कठिन भी नहीं है। यदि श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ अपनाया जाए, तो जीवन की बाधाओं में कमी महसूस हो सकती है।

