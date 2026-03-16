Vastu Tips for Kitchen : रसोई के आटे में छिपा है धन का राज, अपनाएं ये आसान उपाय

Edited By Prachi Sharma, Updated: 16 Mar, 2026 01:22 PM

Vastu Tips for Kitchen : रसोई घर को हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है, क्योंकि यहीं से पूरे परिवार की ऊर्जा और स्वास्थ्य का निर्धारण होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई में रखी हर वस्तु का अपना एक महत्व है...

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Vastu Tips for Kitchen : रसोई घर को हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है, क्योंकि यहीं से पूरे परिवार की ऊर्जा और स्वास्थ्य का निर्धारण होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई में रखी हर वस्तु का अपना एक महत्व है लेकिन आटा जो हमारे मुख्य भोजन का आधार है सीधे तौर पर हमारी आर्थिक स्थिति और सुख-समृद्धि से जुड़ा होता है। आटे से जुड़े छोटे-छोटे वास्तु उपाय और नियम न केवल घर में बरकत लाते हैं, बल्कि अन्नपूर्णा माता की कृपा से आपको मालामाल भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं आटे से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम और उपाय।

आटे का बर्तन

वास्तु शास्त्र में धातु का विशेष महत्व है। बहुत से घरों में आटे को प्लास्टिक के डिब्बों या बाल्टियों में रखा जाता है, जो वास्तु और स्वास्थ्य दोनों दृष्टि से अनुचित है।

स्टील या तांबा: आटे को हमेशा स्टील या तांबे के बर्तन में रखना चाहिए। स्टील को शनि और मंगल का संतुलन माना जाता है, जबकि तांबा सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है।

चांदी का सिक्का: यदि संभव हो, तो आटे के डिब्बे में एक चांदी का सिक्का डाल दें। चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, जो मन को शांत रखता है और घर में धन के आगमन के नए रास्ते खोलता है।

कभी भी खाली न छोड़ें आटे का डिब्बा

रसोई में आटे का डिब्बा पूरी तरह खाली होना अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार, जैसे ही आटा खत्म होने वाला हो, उसे तुरंत दोबारा भर देना चाहिए।

कंगाली का संकेत: खाली डिब्बा घर में अभाव और आर्थिक तंगी को आमंत्रित करता है।

बरकत का उपाय: हमेशा डिब्बे के तल में थोड़ा आटा बचाकर रखें और उसके ऊपर नया आटा भरें। इससे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती।

गूंथे हुए आटे को फ्रिज में रखना है वर्जित

आजकल की व्यस्त जीवनशैली में लोग रात को आटा गूंथकर फ्रिज में रख देते हैं और सुबह उसकी रोटियां बनाते हैं। वास्तु और विज्ञान दोनों इसे गलत मानते हैं।

पितृ दोष का कारण: गूंथा हुआ आटा एक 'पिंड' के समान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, बासी या रात भर रखा आटा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में पितृ दोष पैदा कर सकता है।

मानसिक तनाव: बासी आटे की रोटी खाने से परिवार के सदस्यों में आलस्य, क्रोध और आपसी मनमुटाव बढ़ता है। हमेशा ताजे आटे की ही रोटियां बनानी चाहिए।

आटे में मिलाएं ये खास चीजें

यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो आटे पिसवाते समय या गूंथते समय ये छोटे बदलाव करें:

चने का प्रयोग: गेहूं पिसवाते समय उसमें मुट्ठी भर काले चने मिला दें। शनिवार के दिन आटा पिसवाना सबसे उत्तम माना जाता है। इससे शनि देव की कृपा बनी रहती है और आय के स्रोत बढ़ते हैं।

हल्दी और केसर: विशेष अवसरों पर या गुरुवार के दिन आटे में चुटकी भर हल्दी मिलाएं। यह भगवान विष्णु और बृहस्पति (गुरु) को प्रसन्न करता है, जिससे सौभाग्य में वृद्धि होती है।

दूध से गूंथना: कभी-कभी आटे को पानी के साथ थोड़े दूध से गूंथने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे घर की सुख-शांति बनी रहती है।

रोटियां बनाते समय ध्यान रखने योग्य नियम

पहली रोटी गाय की: घर की सुख-समृद्धि के लिए पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालें। इसमें सभी देवताओं का वास माना जाता है।

अंतिम रोटी कुत्ते की: रात की अंतिम रोटी पर थोड़ा तेल लगाकर कुत्ते को खिलाने से राहु-केतु और शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं।

मेहमान का सत्कार: यदि रोटियां बनाते समय कोई द्वार पर आ जाए, तो उसे खाली हाथ न भेजें। आटे का दान या बनी हुई रोटी देना पुण्य का काम है।

आटे के डिब्बे की दिशा

रसोई के दक्षिण-पश्चिम कोने को भारी सामान रखने के लिए शुभ माना जाता है। आटे के भारी कंटेनर को रसोई की दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें। डिब्बे को कभी भी ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में न रखें, क्योंकि यह स्थान जल तत्व और मंदिर के लिए होता है।

चींटियों को आटा खिलाना

यह एक अचूक उपाय है जो कुंडली के कई दोषों को शांत करता है। हर रोज सुबह या शाम को सूखे आटे में थोड़ी सी पिसी हुई चीनी मिलाकर पेड़ों के नीचे या चींटियों के बिल के पास डालें। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है और रुका हुआ धन वापस आता है।"