Vastu Tips for Home: घर के ये 5 वास्तु दोष रोकते हैं तरक्की, दरवाजे पर जूते-चप्पलों का ढेर भी है बड़ा कारण

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 07 Apr, 2026 02:08 PM

Vastu Tips for Home: हिंदू शास्त्रों और वास्तु सिद्धांतों के अनुसार, घर केवल रहने का स्थान नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र होता है। जिस प्रकार वास्तु शास्त्र में दिशाओं और ऊर्जा के संतुलन को महत्व दिया गया है, उसी प्रकार घर की छोटी-छोटी गलतियां भी आपके...

Vastu Tips for Home: हिंदू शास्त्रों और वास्तु सिद्धांतों के अनुसार, घर केवल रहने का स्थान नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र होता है। जिस प्रकार वास्तु शास्त्र में दिशाओं और ऊर्जा के संतुलन को महत्व दिया गया है, उसी प्रकार घर की छोटी-छोटी गलतियां भी आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं।

अक्सर लोग अनजाने में ऐसी आदतें अपना लेते हैं, जो धीरे-धीरे आर्थिक समस्याओं, मानसिक तनाव और तरक्की में बाधा का कारण बनती हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 प्रमुख वास्तु दोष, जिन्हें समय रहते सुधारना बेहद जरूरी है।

घर में पानी का रिसाव: धन हानि का संकेत

अगर आपके घर में नल टपक रहा है, पाइप लीक कर रहा है या दीवारों में सीलन बनी रहती है, तो यह केवल तकनीकी समस्या नहीं है। वास्तु के अनुसार, यह लगातार धन के नुकसान का संकेत देता है। पानी का अनियंत्रित बहाव आर्थिक अस्थिरता को दर्शाता है। इसलिए तुरंत लीकेज ठीक करवाना चाहिए, ताकि घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे।

मुख्य दरवाजे पर जूते-चप्पलों का ढेर

मुख्य द्वार को घर का “ऊर्जा प्रवेश द्वार” माना जाता है। यही वह स्थान है, जहां से सकारात्मक ऊर्जा और अवसर घर में प्रवेश करते हैं। यदि यहां जूते-चप्पलों का ढेर, कचरा या अव्यवस्था होती है, तो यह ऊर्जा के प्रवाह को रोक देती है। वास्तु के अनुसार इससे घर में आर्थिक रुकावट और अवसरों की कमी हो सकती है।

समाधान: जूतों के लिए अलग रैक बनाएं और मुख्य दरवाजे को हमेशा साफ रखें।

टूटी-फूटी चीजें रखना

घर में खराब फर्नीचर, टूटे इलेक्ट्रॉनिक्स या चटक गए सजावटी सामान रखना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऐसी वस्तुएं जीवन में रुकावट, तनाव और असफलता का कारण बनती हैं।

समाधान: टूटे सामान को तुरंत घर से बाहर करें या ठीक करवाएं।

आईने की गलत दिशा

आईना केवल सजावट नहीं, बल्कि ऊर्जा को परावर्तित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। बेडरूम में गलत दिशा में रखा आईना मानसिक अशांति और तनाव पैदा कर सकता है।

वास्तु नियम: आईना बिस्तर के सामने नहीं होना चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा में आईना लगाना शुभ माना जाता है।

किचन और टॉयलेट की गलत दिशा

वास्तु में उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) को सबसे पवित्र माना गया है। इस दिशा में किचन या शौचालय होना गंभीर वास्तु दोष माना जाता है। यह दोष घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करता है और आर्थिक समस्याएं बढ़ा सकता है।

समाधान: यदि निर्माण बदलना संभव न हो, तो नियमित पूजा और ऊर्जा संतुलन के उपाय अपनाएं।

नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के प्रभावी उपाय

वास्तु शास्त्र में कुछ सरल उपाय बताए गए हैं, जो घर की ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक बना सकते हैं:

घर में सेंधा नमक या समुद्री नमक रखें।

उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाएं।

समय-समय पर कपूर जलाएं।

सुबह-शाम घर में दीपक जलाएं।

ये उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक माने जाते हैं।

वास्तु दोष हमेशा बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि छोटी-छोटी गलतियों से पैदा होते हैं। यदि आप समय रहते इन दोषों को पहचानकर सुधार लेते हैं, तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करके आप अपने घर को ऊर्जा, समृद्धि और खुशहाली का केंद्र बना सकते हैं।