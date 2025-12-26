क्या आपका घर भी अशांत रहता है ? 2026 में आजमाएं ये 5 वास्तु उपाय, खुशियों से भर जाएगा कोना-कोना

घर केवल चार दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा का केंद्र होता है। लेकिन कई बार, बिना किसी ठोस कारण के घर में तनाव, बेवजह के झगड़े और भारीपन महसूस होने लगता है। कई बार सबकुछ ठीक होने के बावजूद मन अशांत रहता है।

Vastu Tips for Home Peace 2026 : घर केवल चार दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा का केंद्र होता है। लेकिन कई बार, बिना किसी ठोस कारण के घर में तनाव, बेवजह के झगड़े और भारीपन महसूस होने लगता है। कई बार सबकुछ ठीक होने के बावजूद मन अशांत रहता है। अक्सर इसका कारण घर में छिपा वास्तु दोष हो सकता है। जैसे-जैसे हम साल 2026 की ओर बढ़ रहे हैं, यह सही समय है अपने आशियाने की ऊर्जा को बदलने का। वास्तु शास्त्र के प्राचीन विज्ञान में कुछ ऐसे सरल और अचूक उपाय बताए गए हैं, जो न केवल नकारात्मकता को सोख लेते हैं, बल्कि खुशियों के बंद दरवाजे भी खोल देते हैं। इस लेख में हम आपको उन 5 विशेष वास्तु उपायों के बारे में बताएंगे, जिन्हें 2026 में अपनाकर अपने घर के हर कोने को सकारात्मकता, शांति और समृद्धि से सराबोर कर सकते हैं।

मुख्य द्वार पर रखें सकारात्मकता का पहरा

वास्तु में घर का मुख्य द्वार खुशियों का प्रवेश द्वार माना जाता है। 2026 में यह सुनिश्चित करें कि आपके मुख्य दरवाजे पर अंधेरा न रहे। प्रवेश द्वार पर हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती और सुख-शांति बनी रहती है।

नमक के पानी का पोंछा: मिटाएगा पुरानी कड़वाहट

अगर घर के सदस्यों के बीच अक्सर अनबन रहती है, तो यह घर में मौजूद 'नकारात्मक ऊर्जा' का संकेत हो सकता है। इसे दूर करने का सबसे सरल उपाय है—पोछा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाना। गुरुवार को छोड़कर रोज या सप्ताह में दो बार इस उपाय को करने से घर का क्लेश शांत होता है और मानसिक शांति मिलती है।

ईशान कोण को रखें साफ और हल्का

घर का उत्तर-पूर्वी कोना 'ईशान कोण' कहलाता है, जिसे देवताओं का स्थान माना जाता है। साल 2026 में यह संकल्प लें कि इस कोने में कोई भी भारी सामान, कबाड़ या जूते-चप्पल नहीं रखेंगे। यहाँ गंगाजल का छिड़काव करें या एक तांबे के लोटे में पानी भरकर रखें। इस दिशा के दोष मुक्त होने से घर के बच्चों की बुद्धि तेज होती है और धन का आगमन सुगम होता है।

रसोई घर में अग्नि और जल का संतुलन

अक्सर घरों में अशांति का कारण रसोई में मौजूद वास्तु दोष होता है। यदि आपके किचन में सिंकऔर चूल्हा बिल्कुल पास-पास हैं, तो यह विवाद का कारण बनता है। 2026 में इनके बीच एक छोटा सा विभाजन रखें या दोनों के बीच की दूरी बढ़ाएं। साथ ही, रात को किचन में जूठे बर्तन छोड़कर न सोएं, क्योंकि इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है।

शंख और कपूर का दिव्य धुआं

घर के कोनों-कोनों में सकारात्मकता भरने के लिए रोज सुबह-शाम कपूर जलाएं और पूरे घर में उसका धुआं दिखाएं। इसके साथ ही संभव हो तो शंख बजाएं। शंख की ध्वनि से निकलने वाली तरंगें घर के सूक्ष्म कीटाणुओं और नकारात्मक विचारों का नाश करती हैं। इससे घर का कोना-कोना खुशियों से चहक उठेगा।

