Vrindavan Banke Bihari Holi : ब्रज में होली का आधिकारिक आगाज़, बांके बिहारी मंदिर में आज से उड़ने लगा है केसरिया गुलाल

Vrindavan Banke Bihari Holi : आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर वृंदावन के विश्वप्रसिद्ध ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में अद्भुत दृश्य देखने को मिला। श्रृंगार आरती के बाद जैसे ही सेवायतों ने आराध्य देव को गुलाल का तिलक लगाया, पूरा मंदिर परिसर "नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की" और "होरी रे होरी" के जयकारों से गूंज उठा।

बसंत पंचमी और होली का गहरा नाता

ब्रज की परंपरा के अनुसार, आज से ही होली का औपचारिक आगाज माना जाता है। आज बांकेबिहारी जी ने पीले रंग के भव्य वस्त्र धारण किए और उनके चरणों में गुलाल अर्पित किया गया। मंदिर के पुजारियों ने भक्तों पर चांदी की पिचकारी और हाथों से अबीर-गुलाल उड़ाया, जिसे पाकर श्रद्धालु निहाल हो गए।

ब्रज के अन्य मंदिरों में भी मची धूम

सिर्फ बांकेबिहारी मंदिर ही नहीं, बल्कि राधारानी मंदिर (बरसाना), द्वारकाधीश मंदिर (मथुरा) और शाहजी मंदिर में भी बसंती छटा बिखरी हुई है। ब्रज के हर प्रमुख चौराहे और मंदिर के बाहर 'होली का डांडा' गाड़ दिया गया है, जो इस बात का संकेत है कि अब फाल्गुन की पूर्णिमा तक यहां सिर्फ रंगों और भक्ति का राज होगा।

40 दिनों का कार्यक्रम

आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर से होली की शुरुआत और गुलाल का पहला टीका ठाकुर जी को लगाया गया। अब आने वाले दिनों में लठमार होली, लड्डू होली, और फूलों वाली होली जैसे भव्य आयोजन पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेंगे।

