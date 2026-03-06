Main Menu

Vrishchik Rashifal 7 March : 7 मार्च का दिन वृश्चिक राशि के लिए कितना खास ? जानें पूरा राशिफल

vrishchik rashifal 7 march

7 मार्च 2026 का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अत्यधिक ऊर्जा, साहस और रहस्यों से पर्दा उठाने वाला साबित होगा। मंगल की प्रधानता वाली यह राशि आज खुद को एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए पाएगी।

Vrishchik Rashifal 7 March : 7 मार्च 2026 का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अत्यधिक ऊर्जा, साहस और रहस्यों से पर्दा उठाने वाला साबित होगा। मंगल की प्रधानता वाली यह राशि आज खुद को एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए पाएगी। ग्रहों का गोचर संकेत दे रहा है कि आज आपकी इच्छाशक्ति ही आपकी सबसे बड़ी जीत बनेगी।

करियर और प्रोफेशनल लाइफ
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है। यदि आप नौकरी बदलने या नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे थे, तो आज का दिन ठोस कदम उठाने के लिए बहुत 'खास' है। आपकी रणनीतिक सोच प्रतिद्वंदियों को पस्त कर देगी। ऑफिस में आज आप किसी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। आपके बॉस आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आपको नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं।

आर्थिक स्थिति
आज आपको किसी पुराने निवेश या किसी ऐसे स्रोत से अचानक धन मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। खर्चों के मामले में थोड़ा नियंत्रण रखें। आज आप अपनी सुख-सुविधाओं पर काफी पैसा खर्च कर सकते हैं, इसलिए बजट का संतुलन बनाए रखें।

लव लाइफ और रिश्ते 
आज आप अपने पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करेंगे, जिससे रिश्तों में पारदर्शिता आएगी। यदि कोई मनमुटाव था, तो आज वह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आज आपकी रहस्यमयी और आकर्षक पर्सनालिटी की वजह से कोई आपकी ओर खिंचा चला आ सकता है।

स्वास्थ्य और ऊर्जा 
आज आप शारीरिक रूप से बहुत एक्टिव महसूस करेंगे। जिम या खेल-कूद से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मन में उत्साह बना रहेगा, लेकिन Overthinking की आदत से बचें। रात को समय पर सोएं ताकि आपकी ऊर्जा का स्तर बना रहे।

क्यों खास है आज का दिन ? 
आज आपकी राशि में चंद्रमा और मंगल का प्रभाव आपको 'निडर' बनाएगा। आप उन कार्यों को भी हाथ में लेंगे जिनसे दूसरे कतराते हैं। आज आपकी अंतरात्मा की आवाज बहुत मजबूत होगी, जो आपको सही रास्ता दिखाएगी।

आज का विशेष उपाय 
वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। आज के दिन की शुभता बढ़ाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में लाल चोला या सिंदूर चढ़ाएं।

सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें।

लकी कलर: गहरा लाल और केसरिया 

लकी नंबर: 9 और 18

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

