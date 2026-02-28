Vrishchik Rashifal 1 March : वृश्चिक राशि वालों की झोली में गिरेंगे खुशियों के मोती, 1 मार्च का दिन रहेगा सुपरहिट

मार्च महीने का आगाज़ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए किसी सुनहरे स्वप्न के सच होने जैसा होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि 1 मार्च का दिन आपके लिए सुपरहिट साबित होने वाला है।

Vrishchik Rashifal 1 March : मार्च महीने का आगाज़ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए किसी सुनहरे स्वप्न के सच होने जैसा होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि 1 मार्च का दिन आपके लिए सुपरहिट साबित होने वाला है। इस राशि के जातकों की झोली में आज खुशियों के ऐसे मोती गिरेंगे, जो आपके पूरे महीने का उत्साह बढ़ा देंगे।

आर्थिक पक्ष

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक मजबूती लेकर आएगा। शेयर मार्केट या किसी पुरानी स्कीम से आपको उम्मीद से अधिक मुनाफा मिल सकता है। यदि आप किसी वित्तीय बोझ से परेशान थे, तो आज उससे उबरने का कोई ठोस रास्ता निकलेगा। जमीन या मकान खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज का दिन कागजी कार्यवाही शुरू करने के लिए उत्तम है।

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी। ऑफिस में आपको किसी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट का लीडर बनाया जा सकता है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी। जो लोग लोहे, दवाइयों या रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन कोई बड़ी डील फाइनल करने का है। बेरोजगारों को आज किसी प्रतिष्ठित संस्थान से बुलावा आ सकता है।

लव लाइफ और परिवार

पारिवारिक मोर्चे पर आज आप बहुत संतुष्ट और खुश महसूस करेंगे। जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल देखते ही बनेगा। शाम को आप उनके साथ किसी रोमांटिक डिनर या लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। बच्चों की किसी बड़ी उपलब्धि से समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा हो जाएगा।

सेहत

वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। आज आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा। पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी और आप खुद को मानसिक रूप से बहुत शांत पाएंगे।

आज का सुपरहिट उपाय

उपाय: सुबह हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर और चोला अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और बूंदी का प्रसाद बांटें। यह उपाय आपकी सभी बाधाओं को खुशियों में बदल देगा।

शुभ रंग: गहरा लाल और मैरून

शुभ अंक: 9 और 1

