    Vrishchik Rashifal 5 March : सितारे दे रहे हैं गवाही, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज बन रहा है राजयोग, क्या आप हैं तैयार ?

Vrishchik Rashifal 5 March : सितारे दे रहे हैं गवाही, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज बन रहा है राजयोग, क्या आप हैं तैयार ?

Edited By Updated: 05 Mar, 2026 02:50 AM

vrishchik rashifal 5 march

5 मार्च 2026 का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। मंगल के स्वामित्व वाली यह राशि अपनी गहराई, दृढ़ संकल्प और रहस्यमयी शक्ति के लिए जानी जाती है। आज ग्रहों की ऐसी दुर्लभ स्थिति बन रही है,...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Vrishchik Rashifal 5 March : 5 मार्च 2026 का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। मंगल के स्वामित्व वाली यह राशि अपनी गहराई, दृढ़ संकल्प और रहस्यमयी शक्ति के लिए जानी जाती है। आज ग्रहों की ऐसी दुर्लभ स्थिति बन रही है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में 'राजयोग' के समान माना गया है। आपके पराक्रम भाव और भाग्य स्थान के बीच बन रहा यह संबंध आपके जीवन में शक्ति, संपत्ति और सम्मान के द्वार खोलने वाला है।

आज की विशेष ऊर्जा
आज वृश्चिक राशि के जातकों के भीतर एक असीम ऊर्जा का संचार होगा। राजयोग का अर्थ केवल धन लाभ नहीं, बल्कि मानसिक संप्रभुता भी है। आज आप खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे। जो काम कल तक नामुमकिन लग रहे थे, आज आप उन्हें पूरा करने का साहस जुटा पाएंगे। आपकी अंतर्दृष्टि बहुत तीव्र रहेगी। आप लोगों के इरादों को भांप लेंगे, जो आपको धोखे से बचाएगा। अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को दबाने के लिए न करें। राजयोग तभी फलता है जब व्यक्ति उदार बना रहे।

करियर और कार्यक्षेत्र:
वृश्चिक राशि के लिए आज करियर के मोर्चे पर असाधारण परिणाम मिलने वाले हैं। ऑफिस में आज आपकी स्थिति एक किंग की तरह होगी। आपके निर्णय अंतिम माने जाएंगे। यदि आप राजनीति, पुलिस, सेना या प्रशासनिक सेवा में हैं, तो आज आपको कोई बड़ा पद या सम्मान मिल सकता है।  आपके गुप्त शत्रु जो लंबे समय से आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, आज वे खुद-ब-खुद परास्त हो जाएंगे। आपकी कार्यकुशलता ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार: यदि आप व्यापार में हैं, तो आज का दिन निवेश के लिए स्वर्ण काल है। कोई बड़ी सरकारी डील या विदेशी अनुबंध आपके नाम हो सकता है। यदि आप कोई नई फैक्ट्री, दुकान या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो आज की गई शुरुआत पीढ़ियों तक लाभ देगी।

और ये भी पढ़े

आर्थिक स्थिति
राजयोग का सबसे बड़ा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर दिखने वाला है। सट्टा, लॉटरी या पुराने किसी गुप्त निवेश से अचानक बड़ी धनराशि हाथ लग सकती है। भूमि, भवन या वाहन खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद चल रहा था, तो आज फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है। आप अपनी सुख-सुविधाओं और ठाट-बाट पर दिल खोलकर खर्च करेंगे।

 प्रेम और वैवाहिक जीवन
वृश्चिक राशि के जातक बहुत ही भावुक और वफादार होते हैं। राजयोग के प्रभाव से आपके व्यक्तिगत संबंधों में भी गरिमा आएगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आज का दिन आपके रिश्ते को आधिकारिक बनाने के लिए श्रेष्ठ है। आपका पार्टनर आपकी प्रभावशाली पर्सनालिटी से मंत्रमुग्ध रहेगा।  जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बहुत ऊंचा रहेगा। पार्टनर का भाग्य आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। साथ मिलकर किसी बड़ी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज आपके परिवार का मान-सम्मान समाज में बढ़ेगा।

शिक्षा और छात्र
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी मेधा शक्ति दिखाने का है। जो छात्र शोध या वैज्ञानिक खोजों में लगे हैं, उन्हें आज बड़ी सफलता मिल सकती है।
विदेश के बड़े विश्वविद्यालयों से स्कॉलरशिप या दाखिले की सुखद खबर आज मिल सकती है।

स्वास्थ्य
राजयोग के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आपकी इच्छाशक्ति इतनी मजबूत होगी कि छोटी-मोटी बीमारियां आपके पास भी नहीं फटकेंगी। अधिक उत्साह में आकर वाहन तेज न चलाएं। साथ ही, तीखे और तामसिक भोजन से बचें, क्योंकि मंगल की अधिकता शरीर में पित्त बढ़ा सकती है।

आज के लिए विशेष उपाय 

हनुमान बाहुक का पाठ: शत्रुओं और बाधाओं के नाश के लिए आज हनुमान बाहुक या सुंदरकांड का पाठ करें।
लाल सिंदूर का तिलक: हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। यह आपके तेज और प्रभाव को बढ़ाएगा।
गुड़ का दान: आज किसी मंदिर में या जरूरतमंद को गुड़ और चने का दान करें। इससे मंगल देव की कृपा आप पर बनी रहेगी।
 

