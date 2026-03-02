Main Menu

Vrishchik Rashifal 4 March  : वृश्चिक राशि वालों का 4 मार्च को मचेगा तहलका ! विरोधियों की होगी छुट्टी और आप बनेंगे बाजीगर

04 Mar, 2026

vrishchik rashifal 4 march

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन किसी बड़े 'पावर शो' से कम नहीं होने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, मंगल की मजबूत स्थिति और ग्रहों का विशेष संयोग आपको एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन में...

Vrishchik Rashifal 4 March : वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन किसी बड़े 'पावर शो' से कम नहीं होने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, मंगल की मजबूत स्थिति और ग्रहों का विशेष संयोग आपको एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन में 'बाजीगर' बनकर उभरेंगे।

करियर और विरोधी 
कार्यक्षेत्र में आज आपकी रणनीति इतनी सटीक होगी कि आपके गुप्त शत्रु और विरोधी चारों खाने चित हो जाएंगे। जो लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, वे खुद ही अपने बुने जाल में फंस सकते हैं। आपकी स्पष्टवादिता और निडरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। किसी जटिल समस्या या कानूनी मामले में आपकी जीत हो सकती है। बॉस आपके काम करने के जुनून को देखकर दंग रह सकते हैं।

आर्थिक स्थिति और धन 
आर्थिक मोर्चे पर आज आप जोखिम भरे फैसलों से बड़ा लाभ कमाने में सफल रहेंगे। सट्टा बाजार, लॉटरी या पुराने किसी रिस्की निवेश से अप्रत्याशित धन लाभ के योग बने हुए हैं।  यदि कोई पेमेंट लंबे समय से फंसा हुआ था, तो आज अपनी दबंगई और सही संवाद से आप उसे वसूल सकते हैं।

प्रेम और पारिवारिक जीवन 
घर-परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा। जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल साहसी और सहयोगात्मक रहेगा। आप साथ मिलकर कोई बड़ा पारिवारिक निर्णय ले सकते हैं। जो लोग प्रेम में हैं, उनके रिश्ते में आज गहराई और रोमांच बढ़ेगा। पार्टनर आपकी Protective Nature की सराहना करेगा।

स्वास्थ्य और ऊर्जा 
आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को एक 'वॉरियर' (Warrior) की तरह महसूस करेंगे। आपकी मानसिक शक्ति इतनी प्रबल होगी कि बड़ी से बड़ी चुनौती भी आपको छोटी लगेगी। हालांकि, अधिक क्रोध या उत्तेजना से बचें, क्योंकि इससे BP बढ़ सकता है।

आज का विशेष महा-उपाय 
अपनी 'बाजीगरी' को बरकरार रखने के लिए आज हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें और बजरंग बाण का पाठ करें। गहरे लाल या मैरून रंग के वस्त्र पहनना आपके आत्मविश्वास और प्रभाव को और बढ़ाएगा।

शुभ अंक: 9 और 7

शुभ रंग: गहरा लाल और ईंट जैसा लाल

