विनायक का विज्ञान, आखिर किस कारण से गणपति जी को पहले पूजा जाता है ?

02 Sep, 2022

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Hindu god worshipped before beginning a new work: हर काम की शुरुआत में गणपति भगवान को सबसे पहले मनाया जाता है। शिक्षा से लेकर नए वाहन तक, व्यापार से लेकर विवाह तक, हर काम में पहले गणपति जी को ही आमंत्रित किया जाता है। ऐसा कौन-सा कारण है कि हम उनके बिना कोई काम नहीं कर सकते? आखिर किस कारण से गणपति जी को पहले पूजा जाता है?

Why is ganesha important: उन्हें पहले पूजे जाने के पीछे बड़ा ही दार्शनिक कारण है। हालांकि, हम इस ओर ध्यान नहीं देते कि इस बात के पीछे संदेश क्या है। दरअसल, गणपति बुद्धि और विवेक के देवता हैं।

Ganesh vandana importance: बुद्धि से ही विवेक आता है और जब दोनों साथ हों तो कोई भी काम किया जाए, उसमें सफलता मिलना निश्चित है। हम जब गणपति को पूजते हैं तो आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारी बुद्धि स्वस्थ रहे और हम सही वक्त पर सही निर्णय लेते रहें, ताकि हमारा हर काम सफल हो।

What can we get after ganesh worship: इसके पीछे संदेश यही है कि आप जब भी कोई काम शुरू करें, अपनी बुद्धि को स्थिर रखें, इसलिए गणपति जी का चित्र कार्ड पर बनाया जाता है। साथ ही गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है।

शादी जैसा बड़ा आयोजन बिना किसी विघ्न के सम्पन्न हो जाए, इसलिए सबसे पहले श्री गणेश को पीले चावलों और लड्डू का भोग अर्पित कर पूरा परिवार एकत्रित होकर उनसे शादी में पधारने के लिए प्रार्थना करता है, ताकि शादी में सभी गजानन की कृपा से खुश रहें।