Sawan Somwar 2025: 14 जुलाई को है सावन का पहला सोमवार, जानें मुहूर्त और जलाभिषेक समय

Sawan Somwar 2025: सावन का महीना 11 जुलाई शुक्रवार से शुरु हो रहा है। जो 9 अगस्त 2025 शनिवार तक चलेगा। 2025 में 4 सावन सोमवार के व्रत आएंगे। इस दौरान आने वाला हर सोमवार भगवान शिव की पूजा-व्रत रखने के लिए खास होता है। वैसे तो इस पूरे माह का ही बहुत महत्व है लेकिन सावन सोमवार को किए गए व्रत, पूजा और जलाभिषेक से भोले बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए तो सावन का महीना अपना मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए सुनहरी अवसर है।



Sawan Somwar Puja Muhurat सावन सोमवार पूजा मुहूर्त: माना जाता है की श्रावण मास में भगवान शिव धरती पर वास करते हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। सावन का पहला श्रावणी सोमवार 14 जुलाई 2025 को पड़ रहा है। जो पूरे सावन महीने की साधना का शुभ आरंभ है। इस रोज की गई आराधना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है।



Auspicious time for worship on first Monday पहले सोमवार की पूजा के लिए शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:16 बजे से लेकर 5:04 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:05 से 12:58 तक

अमृत काल: दोपहर 12:01 से 1:39 बजे तक

प्रदोष काल: शाम 5:38 से 7:22 बजे तक



Sawan first somvar vrat vidhi: कैसे करें सावन का पहला सोमवार व्रत ?

प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाकर शिव परिवार की धूप, दीप, नैवेद्य, फल और फूलों आदि से पूजा करके सारा दिन उपवास करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर उनका दूध से अभिषेक करें। शाम को मीठे से भोजन करें। अगले दिन भगवान शिव के पूजन के पश्चात यथाशक्ति दान आदि देकर ही व्रत का पारण करें। अपने किए गए संकल्प के अनुसार व्रत करके उनका विधिवत उद्यापन किया जाना चाहिए। जो लोग सच्चे भाव एवं नियम से भगवान की पूजा, स्तुति करते हैं वह मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इन व्रतों में सफेद वस्त्र धारण करके सफेद चन्दन का तिलक लगाकर ही पूजन करना चाहिए तथा सफेद वस्तुओं के दान की ही सर्वाधिक महिमा है।