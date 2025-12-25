MIT यूनिवर्सिटी सिक्किम में बदली उच्च शिक्षा की तस्वीर, टेक्नोलॉजी और स्किल पर फोकस

MIT विश्वविद्यालय सिक्किम ने शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू कर दिए हैं। नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप यहाँ छात्रों को 'मल्टीपल एंट्री-एग्जिट' और ऑनलाइन क्लास की सुविधा मिलेगी। व्यावसायिक शिक्षा और...

नेशनल डेस्क : सिक्किम में उच्च शिक्षा का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है औरए मआईटी विश्वविद्यालय सिक्किम इस बदलाव की अहम मिसाल बनकर उभर रही है। विश्वविद्यालय ने पारंपरिक पढ़ाई के ढांचे से आगे बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से जुड़ी शिक्षा को केंद्र में रखा है। इसी क्रम में नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

विश्वविद्यालय का अकादमिक फ्रेमवर्क नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है। इसके तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की सुविधा दी जा रही है, जिससे छात्र अपनी जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार पढ़ाई को जारी या विराम दे सकें। साथ ही, व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का अहम हिस्सा बनाया गया है, ताकि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख कौशल भी विकसित कर सकें। यह मॉडल खासतौर पर उन छात्रों के लिए उपयोगी माना जा रहा है, जो पढ़ाई के साथ काम या स्किल ट्रेनिंग को संतुलित करना चाहते हैं।

पढ़ाने की पद्धति में भी आधुनिक बदलाव किए गए हैं। नियमित कक्षाओं के साथ-साथ ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे छात्र डिजिटल माध्यम से भी पढ़ाई जारी रख सकें। विश्वविद्यालय में व्यावहारिक आधारित शिक्षा पर विशेष जोर है, जहां प्रोजेक्ट वर्क, लैब प्रैक्टिकल और केस स्टडी के माध्यम से विषयों को समझाया जाता है। इसके अलावा, हर स्नातक कार्यक्रम में प्रशिक्षण आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है, जिससे छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही उद्योग, संस्थानों और कार्यस्थलों से जुड़ने का अवसर मिलता है।

कोर्स विकल्पों की बात करें तो स्नातक स्तर पर बीए, बीबीए, बीसीए और बीएससी जैसे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, जबकि स्नातकोत्तर स्तर पर एमबीए, एमए, एमएससी और एमकॉम जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। सीमित कक्षा आकार के चलते शिक्षकों और छात्रों के बीच बेहतर संवाद और व्यक्तिगत मार्गदर्शन संभव हो पाता है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में मेरिट आधारित छात्रवृत्ति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए विशेष सहायता योजनाएं भी लागू की गई हैं।

प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को पहले अपने पसंदीदा कोर्स का चयन करना होता है, इसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। पंजीकरण शुल्क जमा करने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है और पात्र छात्रों को एडमिशन लेटर जारी किया जाता है। अंतिम चरण में फीस जमा करते ही सीट की पुष्टि की जाती है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार पूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और छात्र-अनुकूल बनाया गया है।

कुल मिलाकर, एमआईटी विश्वविद्यालय सिक्किम में उच्च शिक्षा को टेक्नोलॉजी, व्यावहारिक प्रशिक्षण और नई शिक्षा नीति के सिद्धांतों के साथ जोड़ने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि छात्र न केवल अकादमिक रूप से मजबूत हों, बल्कि बदलते जॉब मार्केट और भविष्य की चुनौतियों के लिए भी पूरी तरह तैयार हो सकें।