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Ajay Devgn के जन्मदिन पर बड़ा धमाका, रिलीज़ हुई AI शॉर्ट फिल्म 'Happy Birthday Joshi'

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 05:21 PM

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बॉलीवुड एक्टर Ajay Devgn के जन्मदिन के मौके पर उनके स्टूडियो Lens Vault Studios (LVS) ने एक खास AI शॉर्ट फिल्म “Happy Birthday Joshi” लॉन्च कर दी है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बॉलीवुड एक्टर Ajay Devgn के जन्मदिन के मौके पर उनके स्टूडियो Lens Vault Studios (LVS) ने एक खास AI शॉर्ट फिल्म “Happy Birthday Joshi” लॉन्च कर दी है। यह रिलीज़ न सिर्फ एक फिल्म प्रोजेक्ट है, बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में AI-आधारित कहानी कहने की नई शुरुआत मानी जा रही है।

सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानी
Anshul Kumar Sharma द्वारा निर्देशित यह शॉर्ट फिल्म एक ऐसे युवक की कहानी दिखाती है जो Mumbai के एक छोटे शहर से आता है और कंप्यूटर की दुनिया में एक प्रोडिजी बनकर उभरता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्तिगत निराशा उसे एक ऐसा डिजिटल कदम उठाने पर मजबूर कर देती है, जिससे पूरी दुनिया उसके नाम को पहचानने लगती है।

AI से बना नया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस
यह प्रोजेक्ट Lens Vault Studios की नई सोच को दर्शाता है, जहां AI-जनरेटेड विज़ुअल नैरेटिव्स से आगे बढ़कर पूरी तरह AI शॉर्ट-फॉर्म सिनेमा तैयार किया गया है। स्टूडियो का इन-हाउस जनरेटिव AI इंजन Prismix Studios इस पूरी फिल्म के निर्माण में इस्तेमाल किया गया है, जो टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का अनोखा मेल पेश करता है।

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Ajay Devgn और Danish Devgn का बयान
फिल्म को लेकर Ajay Devgn ने कहा कि Lens Vault Studios का उद्देश्य नए जमाने के स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट्स को एक्सप्लोर करना है, जहां टेक्नोलॉजी और इमोशन एक साथ आते हैं। वहीं Danish Devgn ने कहा कि AI की मदद से अब ऐसी कहानियां बनाई जा सकती हैं जो रियलिटी में जड़ें रखती हैं, लेकिन उन्हें एक मॉडर्न और तेज़ नरेटिव स्टाइल में दिखाया जा सकता है। 'Happy Birthday Joshi” अब Lens Vault Studios के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखने के लिए उपलब्ध है।

 

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