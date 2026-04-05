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'मायसा' के मेकर्स ने रश्मिका मंदाना के जन्मदिन पर रिलीज़ किया उनका जबरदस्त लुक!

Edited By Updated: 05 Apr, 2026 01:41 PM

makers of mysaa released rashmika mandanna stunning look her birthday

पैन-इंडिया सेंसेशन रश्मिका मंदाना स्टारर 'मायसा' 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। पैन-इंडिया सेंसेशन रश्मिका मंदाना स्टारर 'मायसा' 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। अपनी वर्सटैलिटी और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाने वाली रश्मिका ने अपनी परफॉरमेंस से हमेशा दर्शकों को सरप्राइज किया है, और 'मायसा' भी कुछ अलग नहीं लग रही है। उम्मीद है कि यह फिल्म उन्हें एक निडर और दमदार रोल में दिखाएगी जो उनकी ऑन-स्क्रीन इमेज को पूरी तरह बदल सकता है।

​आज उनके जन्मदिन के मौके पर, मेकर्स ने एक कमाल का नया पोस्टर रिलीज किया है जिसमें टैलेंटेड स्टार पहले कभी न देखे गए अवतार में नजर आ रही हैं। यह मोनोक्रोम पोस्टर उनके इंटेंस लुक को कैप्चर करता है, जहाँ उनके चेहरे पर धूल और खून लगा है, जो उनकी रॉ पावर और इमोशन्स को साफ दिखाता है। यह दिलचस्प पोस्टर एक ऐसे किरदार की ओर इशारा करता है जो बोल्ड और रफ है, जिसने फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट को तुरंत बढ़ा दिया है।

पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, “उसने अपनी चमक से राज किया... अपनी ग्रेस से दिल जीते...

 

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अब वो आ रही है अपनी बेमिसाल रफ़्तार और गुस्से के साथ ​टीम #Mysaa की तरफ से हमेशा की तरह स्टनिंग @iamRashmika को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं

तैयार हो जाइए उनकी अब तक की सबसे धमाकेदार परफॉरमेंस के लिए। 2026 में सिनेमाघरों में।”

मेकर्स ने हाल ही में 'मायसा' का फर्स्ट लुक रिलीज किया है, जिसने तुरंत ही हर तरफ चर्चा छेड़ दी है। रश्मिका मंदाना ने अपने निडर, रॉ और बिल्कुल नए अवतार से दर्शकों को हैरान कर दिया है, वहीं दमदार बैकग्राउंड स्कोर ने इसके असर को और भी बढ़ा दिया है। ज़बरदस्त एक्शन और जेक्स बिजॉय के म्यूज़िक से सजी 'मायसा' एक थ्रिलिंग सिनेमाई सफर का वादा करती है, जिसने इसे साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बना दिया है।

अनफॉर्मुला फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस और रवींद्र पुल्ले के डायरेक्शन में बनी 'मायसा' आदिवासी इलाकों पर आधारित एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर है, जो दमदार विजुअल्स, एक दिलचस्प कहानी और रश्मिका की यादगार परफॉरमेंस का वादा करती है।

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