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17 साल बाद फिर बड़े पर्दे पर लौट रही अनुराग कश्यप की कल्ट क्लासिक Dev D, 24 अप्रैल को होगी री-रिलीज

Edited By Updated: 06 Apr, 2026 10:14 AM

dev d re release

Mumbai : अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म Dev D एक बार फिर सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। अगर आप इस कल्ट क्लासिक फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने से चूक गए थे, तो PVR INOX आपको यह मौका दोबारा दे रहा है।

Mumbai : अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म Dev D एक बार फिर सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। अगर आप इस कल्ट क्लासिक फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने से चूक गए थे, तो PVR INOX आपको यह मौका दोबारा दे रहा है।

रिलीज की तारीख और जानकारी
यह फिल्म 24 अप्रैल को देशभर के पीवीआर इनॉक्स सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज की जाएगी। PVR INOX ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने इसे एक ऐसी फिल्म बताया जिसने रोमांस और दिल टूटने की परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया।

Dev D Re Release

फिल्म की कहानी और मुख्य कलाकार
साल 2009 में आई यह फिल्म शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास का एक आधुनिक और साहसी रूपांतरण है। एक ऐसा प्रेमी जो गलतफहमी के कारण अपना प्यार खो देता है और खुद को नशे के अंधेरे में झोंक देता है।  देव का पहला प्यार, जो समाज और हालातों के साथ आगे बढ़ जाती है। एक ऐसी लड़की जो अपनी परिस्थितियों की वजह से देह व्यापार के दलदल में फंसी है और देव के जीवन में एक नया मोड़ लाती है।

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    पुरस्कार और संगीत का जादू
    Dev D न केवल अपनी कहानी बल्कि अपने बेहतरीन संगीत के लिए भी जानी जाती है। अमित त्रिवेदी द्वारा तैयार किया गया इसका साउंडट्रैक आज भी युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। फिल्म ने कुल 12 से ज्यादा अवॉर्ड्स जीते थे। कल्कि कोचलिन को 'बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस' और माही गिल को 'बेस्ट एक्ट्रेस' ) का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था।

    अनुराग कश्यप का सिनेमा अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है औरDev D इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यदि आप अभय देओल के अभिनय और इस अनोखी प्रेम कहानी को दोबारा जीना चाहते हैं, तो 24 अप्रैल का दिन आपके लिए खास होने वाला है। अपनी पुरानी यादें ताजा करने के लिए सिनेमाघरों का रुख जरूर करें।

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