Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट की दुनिया से रूबरू कराएगा ‘भारत के सुपर फाउंडर्स’,16 जनवरी से होगी फ्री स्ट्रीमिंग

स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट की दुनिया से रूबरू कराएगा ‘भारत के सुपर फाउंडर्स’,16 जनवरी से होगी फ्री स्ट्रीमिंग

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 05:39 PM

india s super founders to stream for free from january 16

Amazon की फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस Amazon MX Player ने आज अपने अपकमिंग एंटरप्रेन्योरियल रियलिटी सीरीज़ ‘भारत के सुपर फाउंडर्स’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया है

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। Amazon की फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस Amazon MX Player ने आज अपने अपकमिंग एंटरप्रेन्योरियल रियलिटी सीरीज़ ‘भारत के सुपर फाउंडर्स’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। यह शो एक हाई-स्टेक्स पिच रूम की झलक दिखाता है, जहां बड़े सपने, कड़ी जांच और असली निवेश से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। ट्रेलर में साफ नजर आता है कि यहां सिर्फ आइडिया नहीं, बल्कि विज़न, डिसिप्लिन और लॉन्ग-टर्म सोच को परखा जाएगा।

16 जनवरी 2026 से फ्री स्ट्रीमिंग
‘भारत के सुपर फाउंडर्स’ को 16 जनवरी 2026 से Amazon MX Player पर बिल्कुल मुफ्त स्ट्रीम किया जाएगा. यह शो उन दर्शकों के लिए खास होने वाला है जो स्टार्टअप, बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया को करीब से समझना चाहते हैं. बिना किसी सब्सक्रिप्शन के यह सीरीज़ देशभर के दर्शकों तक पहुंचेगी।

सुनील शेट्टी निभाएंगे होस्ट और मेंटर की भूमिका
इस रियलिटी शो को सुनील शेट्टी होस्ट और मेंटर के रूप में लीड करते नजर आएंगे. अपने अनुशासन, बिज़नेस माइंडसेट और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले सुनील शेट्टी, शो में न सिर्फ प्रतिभागियों को गाइड करेंगे बल्कि उन्हें सही फैसले लेने के लिए मोटिवेट भी करेंगे।

देश के दिग्गज बिज़नेस लीडर्स का पैनल
शो में देश के जाने-माने बिज़नेस टायकून्स का एक खास पैनल देखने को मिलेगा, जो भारत की अगली पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर्स में निवेश करने के लिए तैयार हैं. ये लीडर्स उन फाउंडर्स को सपोर्ट करेंगे जो स्पष्ट सोच, मजबूत रणनीति और लॉन्ग-टर्म विज़न के साथ अपना बिज़नेस खड़ा कर रहे हैं। 

और ये भी पढ़े

जहां परखे जाएंगे आइडिया, विज़न और जज्बा
‘भारत के सुपर फाउंडर्स’ सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां आइडिया की गहराई, फाउंडर की सोच और बिज़नेस की स्थिरता को बारीकी से परखा जाएगा। यहां हर पिच के साथ दांव ऊंचे होंगे और फैसले पूरी तरह वास्तविक निवेश पर आधारित होंगे।

भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म
यह शो भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक नया और मजबूत प्लेटफॉर्म देने का काम करेगा। Amazon MX Player का यह कदम उन युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और सही मार्गदर्शन की तलाश में हैं।

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!