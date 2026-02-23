सिनेमा गंज फिल्म्स की रोमांचक सस्पेंस-कोर्टरूम थ्रिलर की शूट 27 फरवरी से उत्तराखंड में होगी शुरू

सिनेमा गंज फिल्म्स ने शनिवार को मुंबई में आयोजित एक मीडिया इवेंट में अपनी आगामी हिंदी फीचर फिल्म का शीर्षक और लोगो आधिकारिक रूप से लॉन्च किया।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सिनेमा गंज फिल्म्स ने शनिवार को मुंबई में आयोजित एक मीडिया इवेंट में अपनी आगामी हिंदी फीचर फिल्म का शीर्षक और लोगो आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। इस अवसर पर फिल्म की पूरी कास्ट और क्रिएटिव टीम मौजूद रही और मीडिया से बातचीत के दौरान फिल्म के विषय और विज़न पर विस्तार से चर्चा की गई।

फिल्म में मुख्य भूमिका में अक्षय ओबेरॉय नजर आएंगे, जबकि हेली दरूवाला फीमेल लीड के रूप में दिखाई देंगी। एंसेंबल कास्ट में कबीर दुहान सिंह, मनु ऋषि चड्ढा, हेमंत पांडेय, इंदिरा कृष्णा, संतोष शुक्ला, विक्रम शर्मा, अग्नि अघ्यारी, कुमार सौरभ, अश्वंत लोधी और अर्शदीप संधू महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे।

सस्पेंस थ्रिलर और कोर्टरूम ड्रामा के मिश्रण के रूप में प्रस्तुत यह फिल्म समकालीन भारत में विवाह, कानून और सामाजिक धारणा के नाज़ुक संबंधों को दर्शाती है। कहानी एक आधुनिक शहरी दंपति के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनके रिश्ते में आई दरार एक जटिल कानूनी और नैतिक संघर्ष का रूप ले लेती है।

कोर्टरूम, घर और संस्थागत परिवेश में आगे बढ़ती कहानी जवाबदेही, भावनात्मक हेरफेर, सामाजिक निर्णय और आरोपों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव जैसे विषयों को गहराई से छूती है। परतदार कहानी और बढ़ते तनाव के साथ यह फिल्म दर्शकों को बांधे रखने के साथ-साथ संवेदनशील सामाजिक मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगी।

फिल्म की मुख्य शूटिंग 27 फरवरी 2026 से शुरू होगी और इसका बड़ा हिस्सा उत्तराखंड के विभिन्न प्राकृतिक और शहरी लोकेशनों पर फिल्माया जाएगा। मेकर्स ने भावनात्मक गहराई और विज़ुअल स्केल दोनों को उभारने के लिए विस्तृत शूटिंग शेड्यूल तैयार किया है।

निर्माता कुलदीप भार्गव (तुषार) ने कहा: “लव लॉटरी यह दर्शाती है कि ज़िंदगी और न्याय कभी-कभी कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं। हम एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो रोमांचक होने के साथ-साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव पैदा करे और महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए।”

अपने किरदार के बारे में अक्षय ओबेरॉय ने कहा: “यह फिल्म भावनात्मक रूप से बेहद तीव्र और सामाजिक रूप से प्रासंगिक है। मेरा किरदार गहरे मनोवैज्ञानिक और नैतिक द्वंद्व से गुजरता है यह अब तक निभाए गए मेरे सबसे परतदार किरदारों में से एक है।”

सिनेमा गंज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्माता कुलदीप भार्गव तुषार, निर्देशक अरविन्द पांडे और लेखक अंकुर खत्री हैं। सिनेमैटोग्राफी नवीन वी मिश्रा ने संभाली है, जबकि संगीत वरुण मिश्रा ने दिया है। फिल्म के गीत निर्देशक अरविंद पांडेय की कलम से लिखे गए हैं।