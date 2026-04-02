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Lens Vault Studios ने Ajay Devgn के जन्मदिन के मौके पर लॉन्च की AI शॉर्ट फिल्म Happy Birthday Joshi

Edited By Updated: 02 Apr, 2026 03:00 PM

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सच्ची घटनाओं से प्रेरित, इस शॉर्ट फिल्म का निर्देशन Anshul Kumar Sharma ने किया है और इसका निर्माण Ajay Devgn और Danish Devgn ने किया है

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। Lens Vault Studios (LVS), अगली पीढ़ी का एंटरटेनमेंट स्टूडियो जिसकी स्थापना Ajay Devgn और Danish Devgn ने की है, आज Happy Birthday Joshi की रिलीज़ के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज कर रहा है।

Anshul Kumar Sharma द्वारा निर्देशित और Ajay Devgn और Danish Devgn द्वारा निर्मित, Happy Birthday Joshi सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। यह फिल्म Mumbai के एक छोटे शहर के कंप्यूटर प्रोडिजी की कहानी है, जो एक बेहद व्यक्तिगत निराशा को एक साहसिक डिजिटल कदम में बदल देता है, जो दुनिया को उसका नाम याद रखने के लिए मजबूर कर देता है।

यह शॉर्ट फिल्म LVS की कहानी कहने की महत्वाकांक्षा के एक नए आयाम को दर्शाती है, जो AI-चालित विज़ुअल नैरेटिव्स से आगे बढ़कर पूरी तरह से विकसित AI शॉर्ट-फॉर्म सिनेमा की ओर बढ़ रही है, जिसे स्टूडियो के इन-हाउस जनरेटिव AI और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इंजन, Prismix Studios द्वारा संचालित किया गया है।

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शॉर्ट फिल्म की रिलीज़ पर टिप्पणी करते हुए, Ajay Devgn, Chairman, Lens Vault Studios, ने कहा, “Lens Vault Studios की कल्पना एक ऐसे मंच के रूप में की गई थी, जहाँ आज के दर्शकों से जुड़ने वाले नए दौर के स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट्स को खोजा जा सके। Happy Birthday Joshi उसी सोच का प्रतिबिंब है, जहाँ तकनीक और भावना एक साथ आती हैं।”

Danish Devgn, Founder & CEO, Lens Vault Studios, ने कहा, “Happy Birthday Joshi के साथ, हम ऐसी कहानियाँ बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, जो वास्तविकता में जड़ें रखती हैं, लेकिन जिन्हें समकालीन और टेक-ड्रिवन नज़रिए से बताया जाता है। AI हमें रचनात्मक सीमाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है, जबकि कहानी को तेज़ और प्रभावशाली बनाए रखता है। यह फिल्म उस दिशा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें हम Lens Vault Studios को आगे बढ़ते हुए देखते हैं।”

Happy Birthday Joshi अब LVS के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखने के लिए उपलब्ध है।  

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