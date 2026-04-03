Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | 53 साल के हुए Prabhu Deva, जानिए उनकी जिंदगी के सबसे बड़े विवाद और फैसले

53 साल के हुए Prabhu Deva, जानिए उनकी जिंदगी के सबसे बड़े विवाद और फैसले

Edited By Updated: 03 Apr, 2026 11:08 AM

prabhu deva birthday

Prabhu Deva Birthday : भारतीय सिनेमा के दिग्गज कोरियोग्राफर, अभिनेता और निर्देशक प्रभुदेवा आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। मनोरंजन जगत में इंडियन माइकल जैक्सन के नाम से मशहूर प्रभुदेवा ने अपने करियर में सफलता के अनगिनत झंडे गाड़े हैं लेकिन उनकी...

Prabhu Deva Birthday : भारतीय सिनेमा के दिग्गज कोरियोग्राफर, अभिनेता और निर्देशक प्रभुदेवा आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। मनोरंजन जगत में इंडियन माइकल जैक्सन के नाम से मशहूर प्रभुदेवा ने अपने करियर में सफलता के अनगिनत झंडे गाड़े हैं लेकिन उनकी निजी जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं रही है। उनके इस खास दिन पर, आइए उनके जीवन के उन पन्नों को पलटते हैं जहां उन्होंने भारी व्यक्तिगत क्षति और उतार-चढ़ाव का सामना किया।

Prabhu Deva Birthday

Prabhu Deva Love Life 
प्रभुदेवा का पारिवारिक जीवन काफी चर्चा में रहा है। उन्होंने साल 1995 में रामलता से विवाह किया था और इस शादी से उनके तीन बेटे हुए। हालांकि, खुशियों के इस सफर में साल 2008 में तब अंधेरा छा गया जब उनके बड़े बेटे का कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के कारण निधन हो गया। इस अपार दुख ने उनके वैवाहिक रिश्ते की नींव हिला दी। हालात तब और जटिल हो गए जब प्रभुदेवा का नाम अभिनेत्री नयनतारा के साथ जुड़ने लगा। आखिरकार, 16 साल के लंबे साथ के बाद साल 2011 में प्रभुदेवा और रामलता का कानूनी तौर पर तलाक हो गया।

नयनतारा और प्रभुदेवा की प्रेम कहानी तमिल फिल्म विल्लू के सेट से शुरू हुई थी। दोनों का रिश्ता इस कदर गहरा था कि नयनतारा ने प्रभुदेवा से विवाह करने के लिए अपना धर्म तक परिवर्तित कर लिया था। प्रभुदेवा ने भी सार्वजनिक रूप से अपने इस रिश्ते को स्वीकार किया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2012 में यह चर्चित जोड़ा हमेशा के लिए अलग हो गया और यह प्रेम कहानी अधूरी रह गई।

और ये भी पढ़े

तमाम मुश्किलों के बाद, प्रभुदेवा की जिंदगी में खुशियों ने फिर दस्तक दी जब उन्होंने साल 2020 में डॉ. हिमानी सिंह के साथ गुपचुप तरीके से शादी रचाई। हाल ही में प्रभुदेवा तब सुर्खियों में आए जब वे 50 साल की उम्र में एक बार फिर पिता बने। उनके घर में एक नन्ही बेटी की किलकारी गूँजी है, जिसे लेकर वे काफी उत्साहित हैं।

Prabhu Deva Birthday

Prabhu Deva Work Front
वर्क फ्रंट की बात करें तो, प्रभुदेवा आज भी फिल्म इंडस्ट्री में बेहद सक्रिय हैं। उनके पास 'कथनार: द वाइल्ड सोरसर', 'मुसासी', और 'वोल्फ' जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। विशेष रूप से, वे काजोल और नसीरुद्दीन शाह के साथ फिल्म 'महारानी: क्वीन ऑफ क्वीन्स' में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म मां-बेटी के भावनात्मक रिश्तों पर आधारित है, जिसका निर्देशन चरण तेज उप्पलापति कर रहे हैं। फैंस को उम्मीद है कि अपने जन्मदिन के इस पड़ाव पर प्रभुदेवा एक बार फिर पर्दे पर अपना जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं।

Prabhu Deva Birthday

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!