एनिवर्सरी स्पेशल: फिल्म से फीलिंग्स तक, जानिए पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा की लव स्टोरी

बॉलीवुड की चमक-दमक भरी दुनिया में कई प्रेम कहानियाँ अचानक शुरू होती हैं और उतनी ही जल्दी सुर्खियों में भी आ जाती हैं, लेकिन Pulkit Samrat और Kriti Kharbanda की लव स्टोरी कुछ अलग है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बॉलीवुड की चमक-दमक भरी दुनिया में कई प्रेम कहानियाँ अचानक शुरू होती हैं और उतनी ही जल्दी सुर्खियों में भी आ जाती हैं, लेकिन Pulkit Samrat और Kriti Kharbanda की लव स्टोरी कुछ अलग है। यह ऐसी कहानी है जो धीरे-धीरे दोस्ती से शुरू होकर गहरे प्यार तक पहुँची। यही वजह है कि उनकी कहानी लोगों को बेहद सच्ची और करीब महसूस होती है। इस रिश्ते में नाटकीय मोड़ से ज्यादा दोस्ती, भरोसा और समय के साथ बढ़ता जुड़ाव देखने को मिलता है।

रील केमिस्ट्री से रियल कनेक्शन तक

पुलकित और कृति की मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए हुई, लेकिन उनके रिश्ते की असली शुरुआत तब हुई जब दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। उस समय पुलकित पहले ही Fukrey और उसके सीक्वल Fukrey Returns से अपनी पहचान बना चुके थे, वहीं कृति भी Raaz Reboot जैसी फिल्मों के जरिए बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थीं। फिल्म की शूटिंग के दौरान साथ बिताए लंबे घंटे, आउटडोर लोकेशनों की यात्राएँ और फिल्ममेकिंग की भागदौड़ ने दोनों को एक-दूसरे को करीब से समझने का मौका दिया। शुरुआत में जो रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित था, वह धीरे-धीरे दोस्ती में बदल गया।

साथ काम करते हुए गहराता गया रिश्ता

इसके बाद दोनों ने Pagalpanti और Taish जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया। इन फिल्मों के दौरान उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ-साथ ऑफ-स्क्रीन बॉन्डिंग भी लोगों को साफ दिखाई देने लगी। जहाँ कई सेलिब्रिटी कपल्स अपने रिश्तों को लंबे समय तक छिपाकर रखते हैं, वहीं पुलकित और कृति ने अपने रिश्ते को काफी सहजता से स्वीकार किया। सोशल मीडिया पोस्ट्स, इंटरव्यू और पब्लिक अपीयरेंस में दोनों के बीच की दोस्ती और सहजता साफ नजर आती रही।

सादगी से भरी एक वास्तविक प्रेम कहानी

उनके रिश्ते की सबसे खास बात यह है कि यह किसी जल्दबाजी या दिखावे से नहीं, बल्कि धीरे-धीरे और स्वाभाविक तरीके से आगे बढ़ा। एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ रिश्तों को लेकर अक्सर चर्चा और अफवाहें बनी रहती हैं, वहाँ पुलकित और कृति की कहानी कहीं ज्यादा ऑर्गेनिक और सच्ची लगती है। दोनों अक्सर एक-दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाते हैं और मुश्किल समय में भी साथ खड़े दिखाई देते हैं। उनका रिश्ता यह भी दिखाता है कि आज के दौर में कलाकार अपने निजी जीवन को लेकर खुले तो हैं, लेकिन रिश्तों में दोस्ती, समझ और भावनात्मक जुड़ाव को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं।

दोस्ती पर टिका मजबूत रिश्ता

आखिरकार पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा की कहानी किसी “पहली नजर के प्यार” वाली नाटकीय फिल्मी कहानी नहीं है। यह समय, दोस्ती और आपसी सम्मान से बना रिश्ता है। उनकी यात्रा यह बताती है कि कभी-कभी सबसे मजबूत रिश्ते वही होते हैं जो धीरे-धीरे बनते हैं, जब दो लोग साथ काम करते हुए महसूस करते हैं कि उनका रिश्ता सिर्फ स्क्रिप्ट तक सीमित नहीं है। यही वजह है कि उनकी लव स्टोरी लोगों को इतनी पसंद आती है। यह याद दिलाती है कि फिल्मों और ग्लैमर की दुनिया में भी सबसे खूबसूरत रिश्ते अक्सर एक साधारण शुरुआत से ही जन्म लेते हैं दोस्ती, समझ और साथ मिलकर आगे बढ़ने की इच्छा से।