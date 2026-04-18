पुलकित सम्राट ने ‘ग्लोरी’ ट्रेलर लॉन्च पर बॉक्सर नीरज गोयत के साथ लाइव बॉक्सिंग मैच कर रचा इतिहास

पुलकित सम्राट ने ‘ग्लोरी’ के ट्रेलर लॉन्च को यादगार बनाते हुए प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयत के साथ लाइव बॉक्सिंग मुकाबला किया।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। पुलकित सम्राट ने ‘ग्लोरी’ के ट्रेलर लॉन्च को यादगार बनाते हुए प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयत के साथ लाइव बॉक्सिंग मुकाबला किया। इस अनोखे फेस-ऑफ ने इवेंट को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया और वहां मौजूद दर्शकों को पूरी तरह चौंका दिया।

सिर्फ स्टंट नहीं, असली मुकाबला

यह मुकाबला महज एक प्रमोशनल एक्ट नहीं था, बल्कि पूरी तरह असली और दमदार फाइट थी। पुलकित ने अपनी तैयारी, अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हुए रिंग में उतरकर एक अनुभवी बॉक्सर के साथ कड़ा मुकाबला किया, जिसने इंडस्ट्री का ध्यान खींच लिया।

इतिहास रचने वाले पहले भारतीय अभिनेता

इस उपलब्धि के साथ पुलकित सम्राट प्रोफेशनल बॉक्सर के साथ लाइव फाइट करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। वैश्विक स्तर पर वह अब टॉम हार्डी और जेक गिलेनहाल जैसे कलाकारों की सूची में शामिल हो गए हैं, और ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे अभिनेता बन गए हैं।

खेल भावना ने जीता दिल

मुकाबले के बाद रिंग में खेल भावना और आपसी सम्मान भी देखने को मिला। नीरज गोयत ने पुलकित की मेहनत, साहस और समर्पण की खुलकर तारीफ की और कहा कि एक अभिनेता के लिए इस स्तर पर आकर असली फाइट करना आसान नहीं होता।

प्रमोशन को मिला नया आयाम

इस लाइव बॉक्सिंग मैच ने ‘ग्लोरी’ के ट्रेलर लॉन्च को अलग पहचान दी। इवेंट में दिखाई गई ऊर्जा और रियल फील ने सीरीज़ के एक्शन और इंटेंस माहौल की झलक पेश की, साथ ही फिल्म प्रमोशन के पारंपरिक तरीकों को भी नई दिशा दी। रिंग में पुलकित का प्रदर्शन यह साबित करता है कि वह सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी अपने किरदार को जीने की कोशिश करते हैं। इससे ग्लोरी के प्रति दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है।

दमदार शुरुआत के साथ छाई ग्लोरी

इस खास और ऐतिहासिक पल के साथ ‘ग्लोरी’ ने शानदार शुरुआत कर ली है। यह इवेंट न सिर्फ दर्शकों बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए लंबे समय तक यादगार रहने वाला है।