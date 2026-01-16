फिल्म इंडस्ट्री में रहने के लिए पैशन और मेहनत बहुत जरूरी है-  पुलकित सम्राट

इसी मौके पर फिल्म की कास्ट वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट इनके अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर सूरज सिंह ने पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स, जगबाणी और हिंद समाचार से खास बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश...

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। फिल्म राहु केतु 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म कॉमेडी, फैंटेसी और फैमिली एंटरटेनमेंट का अनोखा मेल है। फिल्म में वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार है। इसी मौके पर फिल्म की कास्ट वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट इनके अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर सूरज सिंह ने पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स, जगबाणी और हिंद समाचार से खास बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश...

वरुण शर्मा

सवाल: कहा जाता है “Laughter is the cheapest and easiest therapy” तो आप इस बात को कैसे देखते हैं?

जवाब: बिल्कुल सही बात है। आज की जिंदगी में इतना स्ट्रेस है कि इंसान कहीं न कहीं हंसने का बहाना ढूंढता है। बचपन से हमें सिखाया गया कि खुशियां बांटो, लोगों को हंसाओ। वक्त के साथ यह सब काम हो गया है। अगर कोई चीज हमारे दिन को हल्का और खुश कर सकती है तो वो हंसी है। यही वजह है कि राहु केतु जैसी फिल्में जरूरी हो जाती हैं।

सवाल: फुकरे के बाद आप दोनों की जोड़ी दर्शकों के लिए भरोसेमंद बन चुकी है। क्या इस वजह से कोई प्रेशर महसूस होता है?

जवाब: ऐसा नहीं है प्रेशर जरूर होता है, लेकिन यह एक खुशहाल प्रेशर है। लोग हम पर भरोसा करते हैं कि अगर वरुण और पुलकित साथ आ रहे हैं तो मज़ा आएगा। हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर लोग हम पर भरोसा करते है तो उस भरोसे पर हम खरे उतरे और उम्मीदों से आगे जाएं। फिल्म में आपको मजा आएगा और आपका हल्के हो जाओगे इस फिल्म को देखकर और बहुत मजा भी आएगा। मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि हमने खुद भी यह फिल्म देखी है। लोगों को जैसे फुकरे में मजा आया था तो राहु केतु एक अलग तरीके से एक अलग दुनिया में, अलग किरदारों में आपको उतना ही मजा आएगा।

सवाल: कॉमेडी एक मुश्किल जॉनर है। आप इस जॉनर को बहुत नैचुरली करते हैं तो क्या गॉड गिफ्ट माने?

जवाब: सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे करता हूं। सेट पर जाकर सब अपने आप हो जाता है। मैं अपने डायरेक्टर के विज़न के सामने सरेंडर कर देता हूं। मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो उन्होंने सोचा है, मैं उसे ईमानदारी से पर्दे पर उतार सकूं। मेरा मानना है आप जो भी काम करो आपको उसमें मजा आना चाहिए। मेरा मकसद होता है कि जायरेक्टर जैसा काम मुझसे चाहते हैं मैं वैसा काम देने में सफर रहूं।

सवाल: अगर असली में राहु-केतु होते, तो 2026 के लिए आपकी भविष्यवाणी क्या होती?

जवाब: अगर ऐसा होता तो 2026 सबके लिए अच्छा साल होगा, खासकर फिल्म इंडस्ट्री के लिए। बहुत अच्छी फिल्में आने वाली हैं और इसकी शुरुआत 16 जनवरी से हो रही है।

पुलकित सम्राट

सवाल: क्या राहु केतु को एक फैमिली एंटरटेनर कहा जा सकता है?

जवाब: बिल्कुल यह फिल्म बच्चों को पसंद आएगा बल्कि जब हमे फिल्म की कहानी नरेट की गई थी तो मेरे अंदर का बच्चा इस फिल्म को सुनते ही खुश हो गया था। मैं बचपन में अजूबा और तकदीरवाला जैसी फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूं। यह फिल्म भी उसी तरह की मैजिकल दुनिया दिखाती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इसे एंजॉय करेंगे। आप जब ऐसी फिल्में देखते ही आपको वो दिन याद आ जाते हैं।

सवाल: इंडस्ट्री में आपको करीब 20 साल हो चुके हैं। इतनी फ्रेशनेस और पॉजिटिविटी का राज क्या है?

जवाब: मुझे तो गूज बंप आ गए यह सुनकर कि मुझे 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में तो सच कहूं तो मेहनत और पैशन बहुत जरूरी होता है। आजकल इतने टैलेंटेड न्यूकमर्स आ रहे हैं कि वो खुद को हर रोज तैयार करते हैं। वह रोज नया सीखते हैं। इसलिए हर दिन खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। खुद को री इन्वेंट करना बहुत जरूरी है, वरना भीड़ में खो जाते हैं। पैशन बहुत जरूरी होता है क्योंकि कभी-कभी हम मोटिवेटेड फील नहीं करते तो हमारा पैशन ही सेट तक ले जाता है। मेरे करियर में एक समय बीच में ऐसा था कि मेरे पास काम कम था तो मैंने सीखा कि पैशन कितना जरूरी है जो आपको मोटिवेट रखता है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता तो काम करते रहना चाहिए।

सवाल: कॉमेडी में जोड़ियां ज्यादा हिट क्यों होती हैं? आप दोनों की जोड़ी आइकॉनिक जोड़ी हो गई है तो इसे कैसे देखते हैं?

जवाब: क्योंकि चार्ली चैपलिन जैसा कोई और पैदा नहीं हुआ आज तक इसलिए और कोई अकेले कॉमेडी नहीं कर पाता। कॉमेडी गिव एंड टेक से और मज़ेदार बनती है। अकेले कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है। चार्ली चैपलिन जैसे लोग अपवाद हैं। जोड़ियों में केमिस्ट्री होती है जो दर्शकों को ज्यादा एंटरटेन करती है।

सूरज सिंह (प्रोड्यूसर)

सवाल: फिल्म में माइथोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का दिलचस्प मेल है। इसका आइडिया कैसे आया?

जवाब: इसका पूरा क्रेडिट फिल्म के राइटर और डायरेक्टर विपुल को जाता है। यह उनका ब्रेन चाइल्ड है। हमने बस उनके विज़न को आगे बढ़ाया और हमे वो बच्चा अच्छा लगा तो हमने उसे अच्छे से परवरिश दी। उन्हें लगा कि यह अब सेफ हाथों में है।