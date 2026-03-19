द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4: चंडीगढ़ में हंसी, संगीत और 5000 फैंस के साथ धमाकेदार जश्न

नेटफ्लिक्स के 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीज़न 4 ने चंडीगढ़ में हंसी, संगीत और मनोरंजन का शानदार माहौल बना दिया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मेन ग्राउंड में 5000 फैंस इकट्ठा हुए और पूरा माहौल जल्दी ही जोश और उत्साह से भर गया।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नेटफ्लिक्स के 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीज़न 4 ने चंडीगढ़ में हंसी, संगीत और मनोरंजन का शानदार माहौल बना दिया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मेन ग्राउंड में 5000 फैंस इकट्ठा हुए और पूरा माहौल जल्दी ही जोश और उत्साह से भर गया। स्टेज पर मजेदार बातें, हंसी-मजाक और कई मजेदार पल देखने को मिले। इन सबने मिलकर दोपहर के माहौल को कॉमेडी के एक बड़े जश्न में बदल दिया।



छात्रों ने स्टेज को अपना छोटा सा द ग्रेट इंडियन कपिल शो' बना दिया। उन्होंने शो के कुछ मशहूर किरदारों को दोबारा निभाकर वही मजेदार माहौल बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत एक बड़े बैनर के अचानक खुलने से हुई। इसके साथ छात्रों ने खास तरीके से बनाया गया डांस दिखाया, जो शो की कास्ट के लिए एक खूबसूरत नजराना था। इसके बाद छात्रों ने शो से प्रेरित मजेदार और जोशीले परफॉर्मेंस दिए। उन्होंने शो के यादगार किरदारों और पलों को फिर से पेश किया, जिसे देखकर पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।



जल्द ही स्टेज पर संगीत शुरू हुआ और माहौल एकदम त्योहार जशन जैसा हो गया। छात्रों ने “स्लोली स्लोली” गाने पर परफॉर्मेंस दी। उसी दौरान सुनील ग्रोवर भी अपने खास अंदाज़ और लाइव गाने के साथ जुड़ गए, जिससे पूरा माहौल गाने और मस्ती से भर गया। इसके बाद किकू शारदा और कृष्णा अभिषेक ने "झूमे जो पठान"/"व्हाट झुमका" पर जोशीले डांस से माहौल को और मजेदार बना दिया। फिर कपिल शर्मा ने भी अचानक “स्लोली स्लोली” गाने पर परफॉर्म करके सबको चौंका दिया। पूरे मैदान में सीटी, तालियाँ और जोरदार उत्साह देखने को मिला। इस तरह कैंपस का यह कार्यक्रम हंसी, संगीत और मस्ती से भरे एक बड़े शो जैसा बन गया।



कैंपस में हंसी और खुशी की लहरों के साथ पूरा चंडीगढ़ शो के उत्साह में डूबा था। जैसा कि सिद्धू पाजी कहते हैं, “सीटियाँ तालियाँ गूंज उठीं हर तरफ, जहाँ कपिल की महफिल सजे, वहाँ खुशियों का मेला लगे हर तरफ”।

सीज़न 4 की सफलता के इस खास जश्न के साथ चंडीगढ़ का यह कार्यक्रम दर्शकों के प्यार के बदले एक धमाकेदार सौगात थी। द ग्रेट इंडियन कपिल शो नेटफ्लिक्स इंडिया की सबसे लंबे समय से चलने वाली सीरीज़ बन चुकी है और इसने भारत ही नहीं, दुनिया भर के दर्शकों को खूब हंसाया है। कार्यक्रम के अंत में हंसी और दोस्ती से भरा एक और यादगार पल मिला। अब जल्द ही द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीज़न 5 के साथ वापस आएगा, वो भी सिर्फ नेटफ्लिक्स पर।