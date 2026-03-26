ट्रंप का बड़ा दावाः अमेरिका ने ईरान पर किए 10 हजार हमले, 66% हथियार फैक्ट्रियां कर दीं तबाह

Edited By Tanuja,Updated: 26 Mar, 2026 12:53 PM
अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध में 10,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। United States Central Command के अनुसार, ईरान के दो-तिहाई हथियार संयंत्र, नौसेना और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए जा चुके हैं, लेकिन होर्मुज पर उसका नियंत्रण अभी भी बना हुआ है।
Washington: ईरान के खिलाफ जारी युद्ध में अमेरिकी बल अब तक 10,000 से अधिक लक्ष्यों पर हमले कर चुके हैं। अमेरिकी सेना के 'सेंट्रल कमांड' प्रमुख ने यह दावा किया। 'सेंट्रल कमांड' की ओर से बृहस्पतिवार तड़के जारी एक वीडियो में अमेरिकी नौसेना के एडमिरल ब्रैड कूपर ने यह दावा किया। उन्होंने कहा, ''अगर आप हमारी उपलब्धियों को हमारे इजराइली सहयोगी की सफलता के साथ जोड़कर देखें तो हमने मिलकर हजारों और लक्ष्यों पर प्रहार किया है।'' कूपर ने कहा, ''हमारे सटीक हमलों ने ईरानी हवाई रक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है और हमारी लड़ाकू उड़ानें असरदार साबित हुई हैं।'' उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ''ईरानी नौसेना के सबसे बड़े पोतों'' में से 92 प्रतिशत पोतों को नष्ट कर दिया है।
कूपर ने कहा, ''अब वे इस क्षेत्र और दुनिया भर में नौसैनिक शक्ति और प्रभाव को सार्थक रूप से प्रदर्शित करने की क्षमता खो चुके हैं।'' हालांकि, ईरान ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए अब भी फारस की खाड़ी के संकरे मुहाने होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है। कूपर ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के दो-तिहाई से अधिक आयुध संयंत्रों पर हमला किया है। उन्होंने कहा, ''हमने ईरान के मिसाइल, ड्रोन और नौसैनिक उत्पादन केंद्रों तथा पोत निर्माण स्थलों में से दो-तिहाई से अधिक केंद्रों को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया है और हमारा काम अभी समाप्त नहीं हुआ है।'' उन्होंने कहा, ''हम ईरान के व्यापक सैन्य विनिर्माण तंत्र को पूरी तरह से नष्ट करने की दिशा में अग्रसर हैं।''