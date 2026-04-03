सोशल मीडिया पर छलका Tina Ambani का दर्द, बहन को याद कर लिखी भावुक बातें

Edited By Prachi Sharma,Updated: 03 Apr, 2026 06:04 PM
Mumbai : पूर्व अभिनेत्री और बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी बड़ी बहन जर्ना का निधन हो गया है, जिससे अंबानी परिवार में शोक की लहर है। टीना ने इस खबर को सोशल मीडिया के जरिए साझा करते हुए अपनी बहन को...
Mumbai : पूर्व अभिनेत्री और बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी बड़ी बहन जर्ना का निधन हो गया है, जिससे अंबानी परिवार में शोक की लहर है। टीना ने इस खबर को सोशल मीडिया के जरिए साझा करते हुए अपनी बहन को एक बेहद भावुक विदाई दी।
बहन नहीं, दूसरी मां का जाना
टीना अंबानी ने अपनी बड़ी बहन जर्ना को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर कुछ पुरानी और यादगार तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने अपनी बहन को दूसरी मां का दर्जा देते हुए बताया कि उनकी शादी में जर्ना ने ही उनका कन्यादान किया था। टीना के अनुसार, उनकी बहन ने न केवल उन्हें नए परिवार में विदा किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि वह अपने मायके की जड़ों से हमेशा जुड़ी रहें।
परिवार की धड़कन थीं जर्ना
टीना ने अपने पोस्ट में जर्ना के व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए उन्हें परिवार की सबसे ऊर्जावान और प्रेरणादायक सदस्य बताया। उन्होंने लिखा उनकी शालीनता, ऊर्जा और ममता ने बच्चों से लेकर पोते-पोतियों तक, हर किसी को प्रभावित किया। उनके जाने से जो शून्यता पैदा हुई है, उसे कभी भरा नहीं जा सकेगा।
फैंस और शुभचिंतकों की सांत्वना
इस भावुक पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। लोग जर्ना की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और टीना को इस कठिन घड़ी में धैर्य रखने का साहस दे रहे हैं।
एक नजर टीना अंबानी के सफर पर
फिल्मी करियर: 70 और 80 के दशक में टीना मुनीम ने देश परदेश, कर्ज और रॉकी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई थी। साल 1991 में उन्होंने बिजनेसमैन अनिल अंबानी से शादी की और फिल्मी पर्दे को अलविदा कह दिया। वर्तमान में वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहती हैं। जर्ना का जाना टीना के लिए एक व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि वे दोनों बहनें एक-दूसरे के बेहद करीब थीं।