स्विट्जरलैंड में भूस्खलन से पहले हाई अलर्ट, रेस्क्यू ऑपरेशन कर हेलीकॉप्टर से निकाली गई घायल गाय, Video आया सामने

इंटरनेशलन डेस्क: स्विट्जरलैंड के एक पहाड़ी गांव ब्लैटन में इन दिनों डर और सतर्कता का माहौल है। दक्षिणी लोटशेंटल घाटी में स्थित यह अल्पाइन गांव इन दिनों भूस्खलन के खतरे से जूझ रहा है। इसी वजह से स्थानीय प्रशासन ने न सिर्फ लोगों को बल्कि जानवरों को भी समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभूतपूर्व कदम उठाया है। इस गांव से करीब 300 लोगों को खाली कराया गया साथ ही जानवरों को भी इस निकासी अभियान में पूरी एहमियत दी गई। हैरान कर देने वाली बात यह रही कि एक घायल गाय को हेलीकॉप्टर से उड़ाकर सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया। इस गाय का नाम ‘लोनी’ बताया गया है, जिसे गंभीर रूप से घायल होने के चलते जमीन से नहीं निकाला जा सका था।

संकट केंद्र के प्रवक्ता जोनास जेटज़िनर ने जानकारी दी कि अब तक 190 भेड़, 26 गाय और लगभग 20 खरगोशों को सफलतापूर्वक गांव से बाहर निकाला गया है। इसमें ‘लोनी’ नामक वो घायल गाय भी शामिल है जिसे विशेष तौर पर हेलीकॉप्टर से बाहर ले जाया गया। ब्लैटन के मेयर मैथियास बेलवाल्ड ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि शनिवार से शुरू हुई निकासी के दौरान पूरे समुदाय ने एकजुटता दिखाई। ग्रामीणों ने प्रशासन का पूरा सहयोग किया और जानवरों को बचाने में भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, "ऐसे संकट में हमारी एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है।"



Here's another cow flying over Switzerland.



In mountainous regions like the Swiss Alps, cows grazing in high pastures may get injured or become too weak to walk down the steep terrain. Helicopters are used to transport these cows.pic.twitter.com/TXXCqV0sEr — Cats & Dogs Universe (@CatsandDogsmem) May 20, 2025