वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद साथ दिखे ट्रम्प और एलन मस्क, मादुरो की गिरफ्तारी पर मनाया जश्न ! दुनिया में मचा भूचाल (Video)

Edited By Updated: 04 Jan, 2026 06:08 PM

trump and elon musk seen together after the venezuela operation video

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क के साथ डिनर करते नजर आए। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पर वैश्विक बहस और...

International Desk: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में गिरफ्तारी के बाद एक नई तस्वीर और खबर ने वैश्विक राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को फ्लोरिडा स्थित अपने निजी रिसॉर्ट मार-ए-लागो में टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क के साथ डिनर करते देखा गया। यह डिनर ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका की वेनेजुएला में की गई सैन्य कार्रवाई को लेकर दुनिया भर में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

 

🚨BREAKING: President Trump, spotted with Elon Musk, gets enormous applause at Mar-a-Lago after taking down Venezuela’s Maduro!

The Golden Age is upon us. pic.twitter.com/DwbQoWIDlG

— USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) January 4, 2026

चीन, रूस, भारत और कई लैटिन अमेरिकी देशों ने इस कदम पर चिंता जताई है, वहीं अमेरिका के भीतर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ट्रम्प और एलन मस्क की यह मुलाकात केवल एक निजी डिनर नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे मौजूदा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। मस्क पहले भी वैश्विक राजनीति, यूक्रेन युद्ध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अमेरिका की विदेश नीति पर खुलकर राय रखते रहे हैं। हालांकि, व्हाइट हाउस या ट्रम्प की ओर से इस डिनर को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

और ये भी पढ़े

 

यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस मुलाकात में वेनेजुएला संकट या किसी रणनीतिक मुद्दे पर चर्चा हुई या नहीं। इसके बावजूद, मादुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ट्रम्प और मस्क की साथ मौजूदगी की खबरों ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। कई लोग इसे शक्ति प्रदर्शन और आत्मविश्वास के संकेत के रूप में देख रहे हैं, जबकि आलोचक इसे संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच गैर-जरूरी संदेश मान रहे हैं।
 

 

