सिर्फ 1 रुपये में मिलेगा iPhone 13 लेकिन इस शर्त पर... इस ऑफर ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी

12 Jan, 2026 06:38 PM

iphone 13 for just 1 this offer has created a sensation on social media

मेरठ के एक मोबाइल दुकानदार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह 1 रुपये में iPhone 13 देने का दावा कर रहा है। शर्त यह है कि ग्राहक के पास 1982 का 1 रुपये का खास सिक्का होना चाहिए। वीडियो को करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं। लोग इसे...

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश के मेरठ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मोबाइल दुकानदार ने बड़ा दावा किया है। वीडियो में वह कहता है कि सिर्फ 1 रुपये में iPhone 13 आपका हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक खास शर्त है कि आपके पास पुराने विशेष सिक्के होने चाहिए।

ऑफर की शर्तें

  • iPhone 13 पाने के लिए आपके पास 1982 का 1 रुपये का सिक्का होना चाहिए।
  • वहीं, Pova Slim फोन के लिए 1970 का 1 रुपये का सिक्का चाहिए।

दुकानदार के अनुसार, यह ऑफर भारत के किसी भी हिस्से के ग्राहक के लिए है। बस इन दो विशेष सिक्कों को लेकर मेरठ के रोहटा रोड बाईपास स्थित दुकान ‘द मोबाइल गैलरी’ में जाना होगा।

वीडियो का सोशल मीडिया पर असर

वीडियो 7 जनवरी को अपलोड हुआ था और अब तक 4.2 करोड़ से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। वीडियो को अब तक 7.6 लाख से ज्यादा लाइक्स और 40 हजार से अधिक कमेंट्स मिल चुके हैं। कमेंट सेक्शन में यूजर्स मजाकिया और चुटीले टिप्पणियां कर रहे हैं, जैसे 'मेरे पास 50 पैसे का सिक्का है, क्या आधा iPhone मिलेगा?'

ऑफर का असली मकसद

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के ऑफर आमतौर पर पुरानी मुद्राओं के कलेक्टर्स को आकर्षित करने या दुकान की पब्लिसिटी के लिए किए जाते हैं। कुछ पुराने सिक्कों की कीमत नीलामी में काफी ज्यादा होती है। इसलिए, यह कहना मुश्किल है कि कोई वाकई 1 रुपये के सिक्के में नया iPhone देगा।

सावधानी बरतें

अगर आप इस ऑफर का फायदा लेना चाहते हैं, तो दुकानदार की शर्तों और नियमों की पूरी जांच जरूर करें। ऐसा न हो कि मार्केटिंग स्टंट या वायरल वीडियो के चक्कर में आपको नुकसान हो। इस वायरल वीडियो ने न सिर्फ इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, बल्कि लोगों में उत्सुकता और सवालों की बौछार भी पैदा कर दी है।

