US-इजरायल के हमलों में ईरान के B1 ब्रिज पर 8 की मौत, 95 घायल

रान के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, US-इजरायल के हमलों में कम से कम आठ नागरिकों के मारे जाने और 95 अन्य के घायल होने की खबर है।

इंटरनेशनल डेस्क: ईरान के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, US-इजरायल के हमलों में कम से कम आठ नागरिकों के मारे जाने और 95 अन्य के घायल होने की खबर है। इस सैन्य कार्रवाई में खास तौर पर "करज में B1 ब्रिज" को निशाना बनाया गया, जिसके चलते आस-पास के इलाके में भारी जान-माल का नुकसान हुआ।



रिपोर्ट के मुताबिक, हमले में मारे गए लोगों में "ईरानी यात्री" और "स्थानीय गांव के निवासी" शामिल हैं, जो हमले के समय उस जगह के पास मौजूद थे। प्रेस टीवी के अनुसार, मरने वालों में "ऐसे परिवार भी शामिल थे जो 'नेचर डे' (प्रकृति दिवस) मनाने के लिए उस इलाके में आए हुए थे," यह वह समय होता है जब बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर होते हैं।



इन हमलों के बाद, राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने कहा है कि ईरान "अमेरिकी और इजरायली हमलावरों के खिलाफ अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए अपनी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ है," जैसा कि सरकारी प्रसारक 'प्रेस टीवी' ने रिपोर्ट किया है। यह बयान उस सैन्य संघर्ष की शुरुआत के एक महीने से भी ज़्यादा समय बाद आया है, जिसे तेहरान "इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ एक अकारण और आक्रामक युद्ध" करार देता है।



ईरानी राष्ट्रपति ने गुरुवार को अपने अज़रबैजानी समकक्ष इल्हाम अलीयेव के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान ये बातें कहीं। इस बातचीत के दौरान, पेज़ेशकियन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि तेहरान उस समय "संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत" में लगा हुआ था, जब वाशिंगटन ने अपने "हमले और बमबारी का अभियान" शुरू किया।



चल रहे संघर्ष के प्रभावों का विस्तार से ज़िक्र करते हुए, पेज़ेशकियन ने अलीयेव को "महत्वपूर्ण और औद्योगिक बुनियादी ढांचों" के विनाश के साथ-साथ "स्कूलों" और "अस्पतालों" को निशाना बनाकर किए गए हमलों के बारे में जानकारी दी। प्रेस टीवी के अनुसार, ईरानी नेता ने इस संकट के दौरान अज़रबैजान की जनता और सरकार द्वारा दिए गए "सहयोग और समर्थन" के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया।



इसके जवाब में, राष्ट्रपति अलीयेव ने इस संघर्ष के क्षेत्रीय "सुरक्षा और स्थिरता" पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों का ज़िक्र किया, और जल्द से जल्द शांति बहाल होने की उम्मीद जताई। सुरक्षा स्थिति के अलावा, दोनों नेताओं ने "विभिन्न क्षेत्रों में तेहरान और बाकू के बीच सहयोग को बढ़ावा देने" के तरीकों पर भी चर्चा की।



राष्ट्रपति स्तर की इस बातचीत के समानांतर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपनी फिलिपिनो समकक्ष मारिया टेरेसा लाज़ारो के साथ बातचीत की। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, अराघची ने ज़ोर देकर कहा कि "होरमुज़ जलडमरूमध्य से हमलावरों से जुड़े जहाज़ों के गुज़रने को रोकने" के ईरान के कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हैं।



विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे उपाय "इस रणनीतिक जलमार्ग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से" किए गए हैं और इनका मकसद "आगे होने वाले सैन्य हमलों को रोकना" है। मौजूदा तनाव के बावजूद, अराघची ने बताया कि तेहरान ने "संबंधित ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर" "गैर-शत्रुतापूर्ण जहाज़ों और टैंकरों के सुरक्षित गुज़रने की सुविधा देकर एक ज़िम्मेदाराना रवैया" अपनाया है।



प्रेस टीवी के अनुसार, इस शीर्ष राजनयिक ने "संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइली शासन द्वारा किए गए अवैध हमले" को "इस क्षेत्र और होरमुज़ जलडमरूमध्य में असुरक्षा का मुख्य कारण" बताया। चर्चा के दौरान, लाज़ारो ने कई ईरानी नागरिकों और अधिकारियों, साथ ही इस्लामी क्रांति के पूर्व नेता, अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया इन सभी की जान मौजूदा संघर्ष के दौरान गई थी।



इस फ़िलिपीनी अधिकारी ने "संघर्ष को तुरंत समाप्त करने" और "स्थायी शांति और स्थिरता स्थापित करने" की अपीलों का समर्थन किया। जैसे-जैसे युद्ध अपने दूसरे महीने में प्रवेश कर रहा है, प्रेस टीवी ने ईरानी स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले से बताया कि इस हिंसा के कारण "पूरे देश में 2,000 से अधिक लोगों" की मौत हो चुकी है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।