Earthquake: सुबह-सुबह शक्तिशाली भूकंप से थर्राया यह देश, डरे सहमे लोग घरों से भागे बाहर

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 06 Jan, 2026 09:29 AM

जापान के पश्चिमी हिस्से में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई है। भूकंप का केंद्र शिमाने (Shimane) प्रांत के पूर्वी क्षेत्र में जमीन के भीतर था। राहत की बात...

Earthquake: जापान के पश्चिमी हिस्से में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई है। भूकंप का केंद्र शिमाने (Shimane) प्रांत के पूर्वी क्षेत्र में जमीन के भीतर था। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े जान-माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।

सुनामी का खतरा नहीं

भूकंप के तुरंत बाद जापान के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच दहशत फैल गई थी लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भूकंप के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठने या सुनामी का कोई खतरा नहीं है। प्रशासन ने लोगों से शांत रहने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने को कहा है।

सेना ने संभाला मोर्चा, हवाई सर्वे शुरू

जापान के रक्षा मंत्रालय ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सैन्य विमानों को तैनात किया है। ये विमान प्रभावित इलाकों के ऊपर उड़ान भरकर यह पता लगा रहे हैं कि कहीं कोई इमारत गिरी है या सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा है। शिमाने प्रांत के यासुगी शहर में झटके इतने तेज थे कि जापान के 'शिंदो स्केल' पर इसकी तीव्रता 5 (ऊपरी स्तर) दर्ज की गई। इस तीव्रता में घरों के भीतर रखा फर्नीचर गिर सकता है और खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं।

तीव्रता पर अलग-अलग रिपोर्ट

भूकंप की सटीक तीव्रता को लेकर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के आंकड़ों में थोड़ा अंतर देखा गया है:

जापान एजेंसी (JMA): 6.2 तीव्रता दर्ज की।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS): इनके अनुसार भूकंप की तीव्रता 5.8 रही। विशेषज्ञों का कहना है कि डेटा विश्लेषण के अलग-अलग तरीकों के कारण अक्सर शुरुआती आंकड़ों में ऐसा मामूली अंतर आ जाता है।

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

जापान में आपदा प्रबंधन एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों या दिनों में आफ्टरशॉक्स (भूकंप के बाद के झटके) आ सकते हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे भारी फर्नीचर से दूर रहें और आपातकालीन किट तैयार रखें।