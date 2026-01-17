इंडोनेशिया में यात्री विमान लापता, दक्षिण सुलावेसी में मचा हड़कंप ! सर्च ऑपरेशन तेज

Edited By Tanuja,Updated: 17 Jan, 2026 06:53 PM
इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी में योग्याकर्ता से माकास्सर जा रहा एक ATR-400 विमान संपर्क से बाहर हो गया। मारोस क्षेत्र में आखिरी सिग्नल मिला। खोज एवं बचाव एजेंसी Basarnas ने तीन टीमों के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
International Desk: इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी प्रांत में शनिवार को एक यात्री विमान के संपर्क से बाहर हो जाने से हड़कंप मच गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, योग्याकर्ता से माकास्सर जा रहा ATR-400 विमान उड़ान के दौरान मारोस रीजेंसी के ऊपर संपर्क से कट गया। यह विमान इंडोनेशिया एयर ट्रांसपोर्ट द्वारा संचालित किया जा रहा था और इसे माकास्सर के सुल्तान हसनुद्दीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना था। रिपोर्ट के मुताबिक, विमान से स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 1:17 बजे संपर्क टूट गया।
इंडोनेशिया की खोज और बचाव एजेंसी (Basarnas) ने बताया कि एयरनेव इंडोनेशिया से मिले निर्देशांकों के आधार पर संदिग्ध स्थान पर टीमें भेज दी गई हैं। Basarnas माकास्सर कार्यालय के ऑपरेशन प्रमुख आंदी सुल्तान ने कहा, “एयरनेव से मिले कोऑर्डिनेट्स के बाद हम मारोस रीजेंसी के लियांग-लियांग क्षेत्र की ओर रवाना हो गए हैं।” प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विमान योग्याकर्ता से उड़ान भरकर माकास्सर की ओर जा रहा था, तभी उसका संपर्क टूट गया। तीन संयुक्त खोज एवं बचाव टीमें, जिनमें लगभग 25 कर्मी शामिल हैं, इलाके में तैनात कर दी गई हैं।
वहीं, मारोस पुलिस प्रमुख डगलस महेंद्रजय ने भी संपर्क टूटने की पुष्टि करते हुए कहा कि सूचना सही है, लेकिन प्रशासन अभी सभी तथ्यों की औपचारिक पुष्टि कर रहा है।गौरतलब है कि सितंबर 2025 में भी इंडोनेशिया के सेंट्रल पापुआ प्रांत में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। उस हादसे में विमान का मलबा एक गहरी खाई में मिला था।