'पाकिस्तान में आज एक अहम समझौता हो सकता है,' डोनाल्ड ट्रंप का दावा

Edited By Parveen Kumar,Updated: 20 Apr, 2026 08:25 PM
US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि US और ईरान के बीच आज बड़ा समझौता होने की संभावना है। ट्रंप ने एक चैनल को बताया कि यह समझौता पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अंतिम रूप ले सकता है।
नेशनल डेस्क : US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि US और ईरान के बीच आज बड़ा समझौता होने की संभावना है। ट्रंप ने एक चैनल को बताया कि यह समझौता पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अंतिम रूप ले सकता है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए US का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुका है। इससे पहले भी पाकिस्तान दोनों देशों के बीच शांति वार्ता कराने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहा था और पाकिस्तान के गृह मंत्री ने ईरानी राजदूत से भी मुलाकात की थी।
हालांकि, ट्रंप द्वारा किए गए इस बड़े दावे के बावजूद, स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। इस समझौते में तेहरान (ईरान) की भागीदारी को लेकर अभी भी काफी अनिश्चितता बनी हुई है। यह गौरतलब है कि इससे पहले ईरान ने बातचीत के लिए कोई भी प्रतिनिधिमंडल भेजने से इनकार कर दिया था। यह खबर ऐसे समय में आई है जब ट्रंप ने ईरान को बिजली संयंत्रों और पुलों को नष्ट करने की सीधी धमकी दी थी और कहा था कि उनका 'लॉक्ड इन मोड' सक्रिय हो गया है। अब यह देखना बाकी है कि इस्लामाबाद में होने वाली यह बैठक सफल होती है या फिर तनाव और बढ़ जाता है।