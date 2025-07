एक और प्लेन क्रैश, सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के बीच गिरा जहाज, बना आग का गोला, देखें Video

इंटरनेशनल डेस्कः इटली के उत्तरी क्षेत्र ब्रेसिया में एक छोटा विमान व्यस्त हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई। यह घटना उस वक्त हुई जब हाईवे पर तेज़ रफ्तार से दर्जनों वाहन गुजर रहे थे। दुर्घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विमान को सीधे सड़क पर गिरते हुए देखा जा सकता है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विमान सीधे हाईवे पर गिरते ही एक भीषण विस्फोट के साथ आग के गोले में बदल गया। टक्कर के समय एक तेज़ रफ्तार कार भी विमान की चपेट में आने से बाल-बाल बची। गनीमत रही कि कार आग की लपटों से बाहर निकल गई और चालक को गंभीर चोट नहीं आई।

🚨 BREAKING: Tragedy in Italy — A plane has crashed onto a highway near Brescia, colliding with several vehicles. At least 2 people confirmed dead. pic.twitter.com/iT3JRquCpX — War Doctrine (@wardoctrine_) July 23, 2025