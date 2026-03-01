खामेनेई की तस्वीर से सिगरेट जलाने वाली महिला का नया वीडियो वायरल, मौत की खबर पर खुशी से झूमती आई नजर

Edited By Anu Malhotra,Updated: 01 Mar, 2026 01:59 PM
इंटरनेशनल डेस्क: ईरान से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कुछ अपुष्ट रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल के एक साझा सैन्य हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। हालांकि इस खबर की अभी तक किसी भी आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय संस्था या ईरानी सरकार द्वारा पूर्ण पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस सूचना के फैलते ही ईरान सहित पूरे मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है।
रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने इस घटनाक्रम के बाद अब तक के सबसे खतरनाक सैन्य ऑपरेशन शुरू करने की चेतावनी दी है, वहीं कुछ टीवी एंकर्स के भावुक होने की खबरें भी सामने आई हैं।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जो इंटरनेट पर चर्चा का केंद्र बन गया है। यह वही महिला है जिसने कुछ समय पहले खामेनेई की तस्वीर को आग लगाकर और उसी आग से सिगरेट जलाकर ईरानी शासन के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया था। उस पुराने वीडियो ने ईरान में जारी नागरिक असंतोष और शासन के प्रति जनता के गुस्से को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया था।
अब खामेनेई की मौत की खबरों के बीच उसी महिला का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बेहद खुश नजर आ रही है और नाचकर जश्न मनाती दिख रही है। नेटिज़न्स का दावा है कि महिला का यह उल्लास सीधे तौर पर सुप्रीम लीडर की मृत्यु की खबरों से जुड़ा है।
گفتم سر قبرتون میرقصیم نگفتم؟#KingRezaPahlavi pic.twitter.com/XkI3m7oYN3
— Morticia Addams 🇮🇷 (@melianouss) February 28, 2026
ईरान के भीतर वर्तमान स्थिति काफी जटिल बताई जा रही है, जहां एक ओर भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहाँ शासन के समर्थक इस खबर से सदमे में हैं और बदला लेने की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ तबकों में दबी जुबान में या सार्वजनिक रूप से खुशी का इजहार भी किया जा रहा है।
इस संवेदनशील समय में पूरी दुनिया की निगाहें अब ईरान के आधिकारिक बयान और इजरायल-अमेरिका की अगली रणनीतियों पर टिकी हैं, क्योंकि इस घटना के परिणाम वैश्विक राजनीति और तेल बाजारों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।